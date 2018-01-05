Клинцевич: План Киева подорвать российский газопровод не удивил

Москва, 5 января. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что наличие у киевских властей плана по подрыву российского газопровода на Украине его не удивило.

По его словам, поведение украинских властей сегодня абсолютно непредсказуемо. Решение России строить газопровод в обход Украине во многом было продиктовано именно этими соображениями, — добавил сенатор.

«Иметь с ней какие-либо деловые отношения, в чем мы убеждались не раз, сейчас в принципе невозможно», — цитирует Клинцевича РИА Новости.

Ранее в МИД Украины заявили, что поездка в Россию для украинцев «нередко становится билетом в один конец». В подтверждение своим словам в Киеве сослались на недавний арест участника АТО в Москве. Правда, задержанный вскоре был отпущен и вернулся на Украину.