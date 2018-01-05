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Клинцевич: План Киева подорвать российский газопровод не удивил
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    Клинцевич: План Киева подорвать российский газопровод не удивил

    0:26  5 Января 2018  /обновлено: 0:26  05 Января 2018
    294

    Клинцевич: План Киева подорвать российский газопровод не удивил

    Москва, 5 января. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что наличие у киевских властей плана по подрыву российского газопровода на Украине его не удивило.

    По его словам, поведение украинских властей сегодня абсолютно непредсказуемо. Решение России строить газопровод в обход Украине во многом было продиктовано именно этими соображениями, — добавил сенатор.

    «Иметь с ней какие-либо деловые отношения, в чем мы убеждались не раз, сейчас в принципе невозможно»,  — цитирует Клинцевича РИА Новости.

    Ранее в МИД Украины заявили, что поездка в Россию для украинцев «нередко становится билетом в один конец». В подтверждение своим словам в Киеве сослались на недавний арест участника АТО в Москве. Правда, задержанный вскоре был отпущен и вернулся на Украину.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #киев #украина #клинцевич #газопровод
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