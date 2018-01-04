Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет

Москва, 4 января. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сняло запрет на формирование туров в Египет через столичный Каир. Об этом сообщается на сайте органа.

Отмечается, что основанием для такого решения послужил указ президента России Владимира Путина, которым снят запрет на такие туры.

В то же время, по мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, для полноценного восстановления туристических позиций Египта необходимо вернуть рейсы непосредственно в Хургады и Шарм-эш-Шейха.

«Только тогда можно будет говорить о возвращении массового турпотока на этом направлении», — полагает специалист.

Ранее сообщалось об указе Владимира Путина, которым было восстановлено прямое сообщение между Москвой и Каиром. Эксперты RT полагают, что прежний уровень потока туристов из РФ в Египет восстановится к осени.