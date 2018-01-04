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Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет
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    Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет

    23:57  4 Января 2018  /обновлено: 23:57  04 Января 2018
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    Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет

    Москва, 4 января. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сняло запрет на формирование туров в Египет через столичный Каир. Об этом сообщается на сайте органа.

    Отмечается, что основанием для такого решения послужил указ президента России Владимира Путина, которым снят запрет на такие туры.

    В то же время, по мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, для полноценного восстановления туристических позиций Египта необходимо вернуть рейсы непосредственно в Хургады и Шарм-эш-Шейха.

    «Только тогда можно будет говорить о возвращении массового турпотока на этом направлении», — полагает специалист.

    Ранее сообщалось об указе Владимира Путина, которым было восстановлено прямое сообщение между Москвой и Каиром. Эксперты RT полагают, что прежний уровень потока туристов из РФ в Египет восстановится к осени.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #египет #ростуризм #авиасообщение #каир
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