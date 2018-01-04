Климкин: Украинцы спасают экономику Польши

Киев, 4 января. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал украинцев «спасителями экономики Польши». Такую запись дипломат разместил в социальной сети Twitter.

Украинцы спасают конкурентоспособность польской экономики, заявил Климкинhttps://t.co/GNnD9vGYhq pic.twitter.com/biC3EBJUtG — РИА Новости (@rianru) January 4, 2018

По его словам, около 300 тысяч граждан страны получили разрешение на работу в Польше, а два миллиона — визы.

"Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», — написал министр иностранных дел Украины.

Ранее в Киеве заявили, что поездка в Россию может стать для украинцев «билетом в один конец». Сенатор Франц Клинцевич отметил, что таким неловким способом Киев пытается хоть как-то сократить число соотечественников, которые отправляются в РФ.