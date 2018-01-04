Стала известна вероятная причина смерти музыканта Калинина

Москва, 4 января. Смерть музыканта Дмитрия Калинина, тело которого было найдено накануне в Москве, наступила в результате нанесения ножевых ранений. Об этом сообщили столичные правоохранители.

Музыкант театра «Русская песня» Дмитрий Калинин, более известный под псевдонимом CrazyBalalaika, пропал 27 декабря. Дата гибели балалаечника неизвестна. Его тело наши в канун Нового года.

В полиции сообщают, что на теле погибшего обнаружены ножевые ранения. Скорее всего, они и стали причиной гибели Калинина.

Ранее Ura.ru сообщало о нетрезвом пассажире, котором отрезало ногу трамваем.