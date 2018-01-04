Сирия: еще один населенный пункт за сутки присоединился к перемирию

Дамаск, 4 января. Населенный пункт Заафарана провинции Хомс Сирийской Арабской Республики присоединился к режиму прекращения огня. Об этом сообщил Российский центр примирения враждующих сторон в САР.

Кроме того, необходимая разъяснительная работа была проведена с родственниками боевиков.

«В населенном пункте Дейр-эль-Фардис провинции Хомс проведена рабочая встреча с родственниками членов оппозиционных вооруженных формирований в целях разъяснения порядка присоединения к режиму прекращения боевых действий и урегулирования их статуса сирийскими властями», — утверждается в сообщении.

На протяжении суток имели место отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в провинциях Дамаск и Идлиб. Такие инциденты были зафиксированы совместным российско-иранско-турецким совместным координационным центром.

Накануне сообщалось о доставке гуманитарных грузов ООН жителям сирийской провинции Даръа.