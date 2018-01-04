Марков останется в «Тосно» до конца сезона

Санкт-Петербург, 4 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, нападающий «Тосно» Евгений Марков останется в клубе из Ленобласти.

По словам источника, футболист не планирует менять клубную прописку, несмотря на интерес ряда российских и зарубежных клубов.

Напомним, в декабре стало известно, что конкурент Маркова по атаке Антон Заболотный перешел в «Зенит». К лучшему бомбардиру тосненцев (восемь голов — прим. ФАН) проявляли интерес московские клубы: «Краснодар» и португальская «Брага».