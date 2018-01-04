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Марков останется в «Тосно» до конца сезона
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    Марков останется в «Тосно» до конца сезона

    22:51  4 Января 2018  /обновлено: 22:51  04 Января 2018
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    Марков останется в «Тосно» до конца сезона

    Санкт-Петербург, 4 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, нападающий «Тосно» Евгений Марков останется в клубе из Ленобласти.

    По словам источника, футболист не планирует менять клубную прописку, несмотря на интерес ряда российских и зарубежных клубов. 

    Напомним, в декабре стало известно, что конкурент Маркова по атаке Антон Заболотный перешел в «Зенит». К лучшему бомбардиру тосненцев (восемь голов — прим. ФАН) проявляли интерес московские клубы: «Краснодар» и португальская «Брага».

    Автор: Константин Тихов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #футбол #тосно
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