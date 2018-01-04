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Вернувшаяся из плена женщина подхватила в украинском СИЗО туберкулез
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    Вернувшаяся из плена женщина подхватила в украинском СИЗО туберкулез

    22:42  4 Января 2018  /обновлено: 22:44  04 Января 2018
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    Вернувшаяся из плена женщина подхватила в украинском СИЗО туберкулез

    Донецк, 4 января. Со шрамами, душевной болью и туберкулезом: женщина, побывавшая в украинском плену рассказала о том, как провела полтора года в камере, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В ночь с 18 на 19 января 2015 года без объяснения причин Марину Тумскую арестовали как гражданское лицо сотрудники СБУ и отвезли в подвал, где она провела одиннадцать суток под пытками и угрозами. Ей пришлось подписать документ о сотрудничестве – только после этого женщину отпустили, однако Тумская даже не представляла, чем обернется для нее эта роковая подпись.

    После освобождения она ничего не предпринимала. Жила обычной жизнью, но, видимо, украинские спецслужбы ожидали, что после почти двух недель избиения в камере испуганная женщина из-за опасения за свою жизнь начнет действовать, как героиня фильма о шпионах: будет выслеживать неугодных правительству, писать доносы и прочее. Ожидания не были оправданы реальными действиями, и поэтому СБУ начали действовать по-другому. Марину Тумскую повторно арестовали 17 июля 2015 года прямо на работе по обвинению в статье 258-3 части 1 УК Украины за создание и руководство преступной организацией. Отметим, что эта статья карается восемью годами лишения свободы.

    «Меня били током, поджигали и тушили об ногу пищевую пленку, избивали. Знаете, это больно вспоминать – за первые сутки в подвале СБУ я поседела. Когда сотрудники службы безопасности сказали мне, что привезут мою малолетнюю дочь и будут развлекаться с ней, как с женщиной… Ни одна нормальная мать такого не вынесет, – с горечью вспоминает экс-заключенная. – Меня пытались вынудить к сотрудничеству с СБУ через угрозы в адрес родственников. И знаете, если бы мне сказали написать расписку, где я была метеоритом и убивала динозавров, я бы это сделала, потому что на территории Украины у меня была 14-летняя дочь, семилетний сын и муж, водитель «скорой».

    Месяцы, проведенные в плену, не прошли для Марины бесследно: у женщины остался шрам от побоев на лице, отметина на ноге от ожогов и шрам от кольца на пальце.

    «Я пыталась снять его о провода, когда меня били током», — рассказывает Тумская.

    Увы, шрамы и травмированная психика – не единственные последствия нахождения в украинском плену, с которыми женщина пытается справится по сей день. Из-за нарушения элементарных санэпидемнорм у женщины диагностировали открытую форму туберкулеза.

    После осуждения Марину Тумскую перевезли в колонию №54 в Харьков. Особенность содержания заключенных – не привычная, «барачная» система, а комнатная, с подъездами. Однажды у одной из девушек была диагностирована открытая форма туберкулеза. По словам Тумской, заключенную довольно оперативно вывезли с территории СИЗО, но других не обследовали.

    «Мы сами находились в комнате, где много грибка, стены мокрые – здравствуй, туберкулез, и у меня. Вы же понимаете: столовая общая, душевая тоже. Медицинской помощи нам почти не оказывали, лекарств у них никогда не было. Я выживала только за счет того, что родственники передавали продукты и медикаменты. И так в течение года, четырех месяцев и 19 дней», — говорит освобожденная пленная.

    В период активных боевых действий в 2014 году Марина Тумская помогала доставать медикаменты для гражданского населения. Так она познакомилась с Екатериной Черноног, которую арестовали 3 сентября. Последнее, что было известно о девушке – это то, что сотрудники СБУ вывезли ее в город Изюм. По слухам, она была расстреляна.

    «Когда мне дали возможность сообщить, где я, я сказала об этом дочери. Со мной могло произойти что угодно. В январе, когда я содержалась в подвале СБУ, я специально оставила там некоторые свои вещи, где есть мои частички ДНК, что помогло бы в случае чего доказать мое пребывание там. Я сообщила об этом в МККК, но сотрудников «Красного Креста» в здание СБУ Краматорска не допускали», — рассказала Тумская.

    По ее словам, веских причин для того, чтобы ну пускать в СБУ сотрудников международных организаций не было, однако в связи с показаниями освобожденной пленной о том, что в подвалах умирали люди, мотивы спецслужб Украины становятся очевидными.

     

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #сбу
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