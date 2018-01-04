Сирия: более 160 тонн гумпомощи ООН доставили в Телль-Гехаб провинции Даръа

Дамаск, 4 января. Более 160 тонн гуманитарной помощи ООН доставили в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Даръа Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«За прошедшие сутки обеспечено безопасное и беспрепятственное проведение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб в провинции Даръа. Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 162 тонны», — утверждается в сообщении.

Кроме того, Центр примирения РФ продолжает работу, направленную на возвращение беженцев на восточный берег реки Евфрат.

Накануне в министерстве обороны Российской Федерации назвали фейком сообщение о «фактическом уничтожении» самолетов ВКС РФ в сирийской базе Хмеймим в результате атаки террористов. Об этом сообщало RT.