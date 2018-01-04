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Политика
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Украина тиражирует «самые неприглядные страницы» советского прошлого — Клинцевич
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    Украина тиражирует «самые неприглядные страницы» советского прошлого — Клинцевич

    22:14  4 Января 2018  /обновлено: 22:14  04 Января 2018
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    Украина тиражирует «самые неприглядные страницы» советского прошлого — Клинцевич

    Москва, 4 января. Первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Украина, несмотря на показательное неприятие советского прошлого, одновременно тиражирует самые неприглядные страницы СССР.

    Слова сенатора стали реакцией на заявление департамента консульской службы Украины. Там заявили, что для граждан Украины поездка в Россию нередко становится «билетом в один конец».

    «МИД Украины, назвав поездку в Россию «билетом в один конец», прибег к чуть ли не последнему средству, чтобы ограничить число таких поездок», — цитирует РИА Новости

    Накануне в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что для украинцев поездка в Россию нередко становится «билетом в один конец». Свое заявление Киев подкрепил фактом задержания участника АТО в Москве. Правда, мужчина вскоре был отпущен и вернулся домой.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #украина #клинцевич #мид #билет в один конец
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