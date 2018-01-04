В случае отзыва Эдера из аренды «Локомотив» вернется к варианту с Дзюбой

Москва, 4 января. По информации Федерального агентства новостей, «Локомотив» вернется к переговорам по аренде нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, если французский «Лилль» отзовет из аренды форварда Эдера, с августа выступающего на правах аренды в московском клубе.

По словам источника, «Зенит» рассматривает уход Дзюбы в «Локомотив» как малоинтересный вариант из-за того, что «железнодорожники» конкурируют с сине-бело-голубыми за призовые места в чемпионате. Кроме того, Дзюба не может быть заявлен в еврокубках за красно-зеленых, что также является сдерживающим фактором.

В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча, забил два года и отдал одну результативную передачу.

