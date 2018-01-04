Число жертв теракта в Кабуле выросло до 15 человек

Кабул, 4 января. По последним данным количество погибших в результате атаки террориста-смертника в Кабуле выросло до 15 человек. Как сообщил афганский телеканал Tolo News, еще не менее 20 человек пострадали в результате взрыва.

Взрыв, напомним, прогремел в девятом районе столицы Афганистана сегодня утром, в 8.30 по местному времени (7.00 по Москве). По данным источников афганского телеканала, большинство жертв — сотрудники полиции, которые следили за порядком в этом районе: ранним утром там прошла демонстрация, в ходе которой местные жители блокировали проведение дорожных работ, не позволив уничтожить здания для прокладки дороги. По другим данным, полицейские участвовали в операции против торговцев наркотиками и запрещенным в Афганистане алкоголем.

Kabul: At least 20 killed in suicide attackhttps://t.co/n8N2eLzcNI pic.twitter.com/CPv3R5o6M0 — DNA (@dna) January 4, 2018

Между тем, ответственность за нападение взяли на себя представители запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Представители террористов не привели доказательств в поддержку своего заявления.

1 Организация запрещена на территории РФ.