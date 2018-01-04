США и Южная Корея отказались от совместных военных учений на время Олимпиады

Вашингтон, 4 января. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин решили воздержаться от проведения совместных военных учений на период проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчкане. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Уточняется, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонной беседы политиков.

Следует отметить, что несколько ранее глава Пентагона сделал заявление противоположного содержания. Он утверждал, что Вашингтон и Сеул не будут приостанавливать совместные учения на время Олимпиады, — напоминает RT.

Накануне президент Южной Кореи выразил поддержку в связи с решением КНДР участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчкане. Он заявил, что такая позиция Ким Чен Ына будет способствовать улучшению двусторонних отношений между государствами.