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Политика
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США и Южная Корея отказались от совместных военных учений на время Олимпиады
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    США и Южная Корея отказались от совместных военных учений на время Олимпиады

    21:50  4 Января 2018  /обновлено: 21:51  04 Января 2018
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    США и Южная Корея отказались от совместных военных учений на время Олимпиады

    Вашингтон, 4 января. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин решили воздержаться от проведения совместных военных учений на период проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчкане. Об этом сообщает агентство Ренхап.

    Уточняется, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонной беседы политиков.

    Следует отметить, что несколько ранее глава Пентагона сделал заявление противоположного содержания. Он утверждал, что Вашингтон и Сеул не будут приостанавливать совместные учения на время Олимпиады, — напоминает RT.

    Накануне президент Южной Кореи выразил поддержку в связи с решением КНДР участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчкане. Он заявил, что такая позиция Ким Чен Ына будет способствовать улучшению двусторонних отношений между государствами.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #трамп #учения #южная корея #олимпиада
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