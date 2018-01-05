18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Наказания для злостных нарушителей ПДД намерено ужесточить МВД
Весь мир
Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»

    6:00  5 Января 2018
    796

    Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»

    Сирия, 5 января. ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к аэродрому Абу Духур, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ1 и «Ан-Нусры», ССА отбила атаку ИГ в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» нескольких поселений Идлиба.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа,  при поддержке ВКС РФ освобождают он «Ан-Нусры» поселения Идлиба, ведут обстрел позиций ССА в Алеппо.

    «Исламское государство»1: атакует ССА в провинции Даръа, несет потери в Идлибе и Ракке, напало на позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

    «Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА в Дамаске.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на западе провинции Даръа, ведет бои с САА в Алеппо.

    Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре, уничтожили 14 террористов ИГ в окрестностях Ракки.

    Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»

    Провинция Дамаск

    Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»

    В городе Хараста Восточной Гуты в течение дня продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками за контроль над военной базой. Об этом писал военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). По данным информагентства Al-Masdar News, САА значительно продвинулась в этом районе, установив контроль над несколькими кварталами населенного пункта. Сообщалось, что в столкновениях ликвидированы десятки боевиков радикальных группировок, осаждающих стратегический склад военной техники.

    Также правительственные войска вели артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков вооруженной оппозиции недалеко от поселений Хамурия и Ирбин. Военный источник в Telegram (@EMCnewscenter1) писал об интенсивных перестрелках между САА и «Джейш аль-Ислам» в районе населенного пункта Зарикия.

    Солдаты армии САР продолжили проводить работы по разминированию и зачистке территорий Западной Гуты, которые покинули боевики «Тахрир аш-Шам». Информагентство Al-Masdar News писало, что в ходе одного из рейдов сирийской армии был обнаружен склад продовольствия террористов. Отмечалось, что продукты привезены из Израиля.

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»

    В районе населенного пункта Ар-Рашидия на западе провинции Алеппо были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (@FSAPlatform).

    Перестрелки между сирийской армией и боевиками вооруженной оппозиции отмечались также в окрестностях населенных пунктов Анадан и Харитан, писал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    На севере региона продолжила усиливать свои позиции турецкая армия. В рамках подготовки к операции против Демократических сил Сирии (SDF) в район населенного пункта Азаз переброшен танковый батальон ВС Турции.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»

    На востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ1. Ранее бойцы курдского ополчения окружили исламистов в городе Хаджин. Также перестрелки между SDF и боевиками «Исламского государства» фиксировались в городе Гаранидж. Об этом сообщал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@Sharqiya__voice). Напомним, небольшие группировки ИГ скрываются на захваченных курдами при поддержке ВВС международной коалиции территориях региона.

    В деревне Мехемдия сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами «Исламского государства». Информационное агентство DeirEzzor 24 передавало на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что в результате инцидента погиб мирный житель населенного пункта.

    Информационное агентство Al-Masdar News писало, что, несмотря на беспорядки в Иране, подконтрольные Тегерану группировки не будут выведены из Сирии. Сейчас в провинции Дейр-эз-Зор проиранские военизированные формирования совместно с Сирийской арабской армией (САА) готовятся к операции против оставшихся на западе региона разрозненных группировок террористов.

    Провинция Даръа

    Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»

    На западе провинции Даръа были зафиксированы перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и радикальной группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». О столкновениях боевиков в районе бассейна реки Ярмук писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По информации, опубликованной на странице «свободной армии» в Twitter (@FSAPlatform), боевики ССА отбили нападение ИГИЛовцев на населенный пункт Хит, отбросив террористов на исходные позиции. Позже источник в социальной сети Twitter (@BehzadMoezi) передавал, что бойцам Сирийской свободной армии (ССА) удалось предотвратить продвижение террористов к контрольно-пропускным пунктам Шейх Саад и Аль-Рубай.

    SOHR сообщал, что радикалы открыли огонь по административному центру региона. Несколько снарядов упали в районе Аль-Махатта. Сведений о пострадавших мирных жителях не поступало. В качестве ответной реакции сирийская армия обстреляла позиции боевиков.

    Провинция Идлиб

    Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»

    В провинции Идлиб отмечались ожесточенные столкновения между боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства». Один из источников писал в своем микроблоге в Twitter (@PamSpenser), что в результате боев недалеко от населенного пункта Абу-Ханадик было ликвидировано порядка 30 радикальных исламистов обеих сторон.

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжала продвигаться в регионе, освобождая территории от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1. По данным военного источника в сети Telegram (@C_Military1), ожесточенные бои между правительственными войсками и радикальными исламистами шли к северо-востоку от населенного пункта Умм аль-Халяхиль. Во второй половине дня источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что правительственные войска САР выбили радикалов из населенных пунктов Расм Абъяд, Фухейль и Лувайбидат. В конце дня стало известно, что бригады армии САР достигли границ населенного пункта Шейх Барака. Об этом писал Twitter-канал (@watanisy).

    Провинция Ракка

    Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»

    Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) заявили, что в ходе патрулирования района Аль-Карма в пригороде Ракки ими было ликвидировано 14 террористов «Исламского государства». Сообщение представителей курдских отрядов ополчения опубликовал военный Twitter-канал (@enJisrtv).

    В лагере беженцев Раджм Абьяд, расположенном на севере провинции Ракка, погибло трое детей. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@24Raqqa), в поселении невозможно получить медицинскую помощь. Кроме того, с наступлением зимнего периода температура упала, а обогревателей и теплых вещей для всех жителей лагеря не хватает.

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»

    На северо-западе провинции Киркук произошло столкновение между сотрудниками федеральной полиции и террористами «Исламского государства». По сведениям информационного агентства Iraqi News, в ходе перестрелки был нейтрализован один из боевиков ИГ. Двое полицейских получили ранения. После инцидента поступило сообщение о том, что правоохранительные органы региона начинают крупномасштабную кампанию по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ на территории Киркука.  Позже источник в Twitter (@DavidMWitty1) писал, что в городе Хавиджа введен комендантский час. По данным автора публикации, такая мера предосторожности необходима, чтобы обезопасить мирных жителей населенного пункта от нападений террористов «Исламского государства».

    В ходе операции против террористов ИГ в окрестностях Мосула солдаты иракской армии нейтрализовали 11 исламистов, писало Iraqi News. Еще шесть ИГИЛовцев были арестованы.

    Также рейды прошли и в провинции Дияла. По данным информационного агентства Iraqi News, в пригороде Баакубы правительственные войска обнаружили и уничтожили 12 террористов «Исламского государства», один радикал получил ранения. В штабе исламистов были найдены взрывчатые вещества. Iraqi News также передавало, что на востоке региона бойцы иракской армии уничтожили высокопоставленного члена ИГИЛ.  

    Позиции армии Ирака на границе с Сирией подверглись массированным нападениям террористов «Исламского государства», передавало Al-Masdar News. Радикалы провели несколько атак смертников. Солдаты иракских ВС отбили нападения исламистов, пострадавших среди военнослужащих нет. Ранее бойцы ополчения «Хашд аш-Шааби» приступили к возведению оборонительных насыпей вдоль сирийско-иракской границы, чтобы предотвратить возможность проникновения боевиков ИГ на территорию страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #мосул #ирак #идлиб #даръа #сса #хараста #дияла #тахрир аш-шам #абу духур
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе
    Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа
    Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ
    Сирия новости 4 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, в Алеппо идут бои между САА и ССА
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Журналистка ВГТРК, депортированная из Латвии, вернулась в Россию

      4:44 5 Января 2018 150
      Читать
      0:26
      Сегодня

      Клинцевич: План Киева подорвать российский газопровод не удивил

      19:18
      Вчера

      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина
      14:00
      Вчера

      Латвия депортирует корреспондента ВГТРК Курлаеву из-за «угрозы нацбезопасности»
      11:37
      Вчера

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»
      11:23
      Вчера

      Климкин объяснил, почему не повез главу МИД Германии в Донбасс

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 6722

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      9598

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10026

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      17037

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3325
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

      Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

      7:28   5 Января 2018
      73
      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      19:18   4 Января 2018
      1454
      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      17:27   4 Января 2018
      5148
      Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром

      Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром

      15:28   4 Января 2018
      4699