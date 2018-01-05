Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»

Сирия, 5 января. ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к аэродрому Абу Духур, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ1 и «Ан-Нусры», ССА отбила атаку ИГ в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» нескольких поселений Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ освобождают он «Ан-Нусры» поселения Идлиба, ведут обстрел позиций ССА в Алеппо.

«Исламское государство»1: атакует ССА в провинции Даръа, несет потери в Идлибе и Ракке, напало на позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

«Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на западе провинции Даръа, ведет бои с САА в Алеппо.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре, уничтожили 14 террористов ИГ в окрестностях Ракки.

Провинция Дамаск

В городе Хараста Восточной Гуты в течение дня продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками за контроль над военной базой. Об этом писал военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). По данным информагентства Al-Masdar News, САА значительно продвинулась в этом районе, установив контроль над несколькими кварталами населенного пункта. Сообщалось, что в столкновениях ликвидированы десятки боевиков радикальных группировок, осаждающих стратегический склад военной техники.

Также правительственные войска вели артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков вооруженной оппозиции недалеко от поселений Хамурия и Ирбин. Военный источник в Telegram (@EMCnewscenter1) писал об интенсивных перестрелках между САА и «Джейш аль-Ислам» в районе населенного пункта Зарикия.

Солдаты армии САР продолжили проводить работы по разминированию и зачистке территорий Западной Гуты, которые покинули боевики «Тахрир аш-Шам». Информагентство Al-Masdar News писало, что в ходе одного из рейдов сирийской армии был обнаружен склад продовольствия террористов. Отмечалось, что продукты привезены из Израиля.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Ар-Рашидия на западе провинции Алеппо были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (@FSAPlatform).

Перестрелки между сирийской армией и боевиками вооруженной оппозиции отмечались также в окрестностях населенных пунктов Анадан и Харитан, писал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

На севере региона продолжила усиливать свои позиции турецкая армия. В рамках подготовки к операции против Демократических сил Сирии (SDF) в район населенного пункта Азаз переброшен танковый батальон ВС Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ1. Ранее бойцы курдского ополчения окружили исламистов в городе Хаджин. Также перестрелки между SDF и боевиками «Исламского государства» фиксировались в городе Гаранидж. Об этом сообщал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@Sharqiya__voice). Напомним, небольшие группировки ИГ скрываются на захваченных курдами при поддержке ВВС международной коалиции территориях региона.

В деревне Мехемдия сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами «Исламского государства». Информационное агентство DeirEzzor 24 передавало на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что в результате инцидента погиб мирный житель населенного пункта.

Информационное агентство Al-Masdar News писало, что, несмотря на беспорядки в Иране, подконтрольные Тегерану группировки не будут выведены из Сирии. Сейчас в провинции Дейр-эз-Зор проиранские военизированные формирования совместно с Сирийской арабской армией (САА) готовятся к операции против оставшихся на западе региона разрозненных группировок террористов.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа были зафиксированы перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и радикальной группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». О столкновениях боевиков в районе бассейна реки Ярмук писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По информации, опубликованной на странице «свободной армии» в Twitter (@FSAPlatform), боевики ССА отбили нападение ИГИЛовцев на населенный пункт Хит, отбросив террористов на исходные позиции. Позже источник в социальной сети Twitter (@BehzadMoezi) передавал, что бойцам Сирийской свободной армии (ССА) удалось предотвратить продвижение террористов к контрольно-пропускным пунктам Шейх Саад и Аль-Рубай.

SOHR сообщал, что радикалы открыли огонь по административному центру региона. Несколько снарядов упали в районе Аль-Махатта. Сведений о пострадавших мирных жителях не поступало. В качестве ответной реакции сирийская армия обстреляла позиции боевиков.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб отмечались ожесточенные столкновения между боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства». Один из источников писал в своем микроблоге в Twitter (@PamSpenser), что в результате боев недалеко от населенного пункта Абу-Ханадик было ликвидировано порядка 30 радикальных исламистов обеих сторон.

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжала продвигаться в регионе, освобождая территории от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1. По данным военного источника в сети Telegram (@C_Military1), ожесточенные бои между правительственными войсками и радикальными исламистами шли к северо-востоку от населенного пункта Умм аль-Халяхиль. Во второй половине дня источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что правительственные войска САР выбили радикалов из населенных пунктов Расм Абъяд, Фухейль и Лувайбидат. В конце дня стало известно, что бригады армии САР достигли границ населенного пункта Шейх Барака. Об этом писал Twitter-канал (@watanisy).

Провинция Ракка

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) заявили, что в ходе патрулирования района Аль-Карма в пригороде Ракки ими было ликвидировано 14 террористов «Исламского государства». Сообщение представителей курдских отрядов ополчения опубликовал военный Twitter-канал (@enJisrtv).

В лагере беженцев Раджм Абьяд, расположенном на севере провинции Ракка, погибло трое детей. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@24Raqqa), в поселении невозможно получить медицинскую помощь. Кроме того, с наступлением зимнего периода температура упала, а обогревателей и теплых вещей для всех жителей лагеря не хватает.

Ирак

На северо-западе провинции Киркук произошло столкновение между сотрудниками федеральной полиции и террористами «Исламского государства». По сведениям информационного агентства Iraqi News, в ходе перестрелки был нейтрализован один из боевиков ИГ. Двое полицейских получили ранения. После инцидента поступило сообщение о том, что правоохранительные органы региона начинают крупномасштабную кампанию по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ на территории Киркука. Позже источник в Twitter (@DavidMWitty1) писал, что в городе Хавиджа введен комендантский час. По данным автора публикации, такая мера предосторожности необходима, чтобы обезопасить мирных жителей населенного пункта от нападений террористов «Исламского государства».

В ходе операции против террористов ИГ в окрестностях Мосула солдаты иракской армии нейтрализовали 11 исламистов, писало Iraqi News. Еще шесть ИГИЛовцев были арестованы.

Также рейды прошли и в провинции Дияла. По данным информационного агентства Iraqi News, в пригороде Баакубы правительственные войска обнаружили и уничтожили 12 террористов «Исламского государства», один радикал получил ранения. В штабе исламистов были найдены взрывчатые вещества. Iraqi News также передавало, что на востоке региона бойцы иракской армии уничтожили высокопоставленного члена ИГИЛ.

Позиции армии Ирака на границе с Сирией подверглись массированным нападениям террористов «Исламского государства», передавало Al-Masdar News. Радикалы провели несколько атак смертников. Солдаты иракских ВС отбили нападения исламистов, пострадавших среди военнослужащих нет. Ранее бойцы ополчения «Хашд аш-Шааби» приступили к возведению оборонительных насыпей вдоль сирийско-иракской границы, чтобы предотвратить возможность проникновения боевиков ИГ на территорию страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)