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Политика
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Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа
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    Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа

    22:30  4 Января 2018
    1238

    Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа

    Сирия, 4 января. САА при поддержке ВКС РФ продвигается к стратегической авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ1 в провинции Даръа, в районе Пальмиры обезврежен заминированный автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Духуру.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали десятки боевиков в Харасте, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Духуру.

    «Исламское государство»1: напало на позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

    «Ахрар аш-Шам»: пыталась атаковать школу саперов в Хомсе.

    «Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА в Дамаске.

    Сирийская свободная армия (ССА): отбила атаку ИГ на западе Даръа.

    Курды: противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа

    В городе Хараста продолжаются ожесточенные бои за контроль над складом военной техники, передает Telegram-канал (@EMCnewscenter1). По данным информагентства Al-Masdar News, Сирийская арабская армия (САА) значительно продвинулась в этом районе, установив контроль над несколькими кварталами населенного пункта. Сообщается также, что в столкновениях ликвидированы десятки боевиков радикальных группировок, осаждающих стратегическую военную базу.

    Источник в Telegram (@EMCnewscenter1) также пишет об интенсивных перестрелках между САА и «Джейш аль-Ислам» в районе населенного пункта Зарикия.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа

    Информационное агентство Damascua Now пишет на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что в районе Пальмиры обнаружен и обезврежен автомобиль с 500 килограммами  взрывчатки внутри. Информагентство отмечает, ссылаясь на источники в службах безопасности, что некоторые из СВУ имели дистанционное управление.

    Ранее сообщалось, что боевики группировки «Ахрар аш-Шам» пытались атаковать школу саперов, расположенную в пригороде административного центра провинции Хомс, с помощью самодельного беспилотника. Дрон радикалов был своевременно обнаружен и сбит военными, передают местные источники.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа

    В городе Гаранидж зафиксированы столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ1, сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@Sharqiya__voice). Напомним, разрозненные группировки «Исламского государства» скрываются на подконтрольных курдским отрядам ополчения территориях провинции Дейр-эз-Зор. Практически ежедневно в регионе фиксируются столкновения между бойцами «демократической армии» и ИГИЛовцами. Стратегические позиции на востоке провинции были заняты SDF при поддержке сил международной коалиции практически без единого выстрела.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа

    Сирийская свободная армия (ССА) предотвратила очередную попытку боевиков группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ, продвинуться в районе бассейна реки Ярмук. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@BehzadMoezi), что ССА отбила атаку террористов «Исламского государства» недалеко от контрольно-пропускных пунктов Шейх Саад и Аль-Рубай. Ранее сообщалось, что боевики «свободной армии» отбили нападение ИГИЛовцев на город Хит, расположенный в этой же части региона.

    В окрестностях административного центра провинции Даръа продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными группировками.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российской авиации продвигается к стратегической авиабазе Абу Духур. По данным местного источника, опубликованным в Twitter (@watanisy), бригады армии САР достигли границ населенного пункта Шейх Барака.

    Ранее сообщалось, что правительственные войска под прикрытием ВКС РФ освободили от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 населенные пункты Расм Абъяд, Фухейль и Лувайбидат. Ожесточенные бои между САА и боевиками «Тахрир аш-Шам» отмечаются также к северо-востоку от поселения Умм аль-Халяхиль.

    Ирак

    Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа

    Солдаты иракской армии совместно с бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают операцию против «спящих ячеек» ИГИЛ в провинции Дияла. По данным информационного агентства Iraqi News, в пригороде Баакубы правительственные войска обнаружили и уничтожили 12 террористов «Исламского государства», один радикал получил ранения. В штабе исламистов были найдены взрывчатые вещества. Iraqi News также передает, что на востоке региона бойцы иракской армии уничтожили высокопоставленного члена ИГИЛ.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #исламское государство #ирак #пальмира #идлиб #даръа #сса #хомс #хараста #дияла #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ
    Сирия новости 4 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, в Алеппо идут бои между САА и ССА
    Сирия новости 4 января 12.30: мирный житель Дейр-эз-Зора погиб при взрыве мины ИГ, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»
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