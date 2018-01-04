Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа

Сирия, 4 января. САА при поддержке ВКС РФ продвигается к стратегической авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ1 в провинции Даръа, в районе Пальмиры обезврежен заминированный автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Духуру.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали десятки боевиков в Харасте, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Духуру.

«Исламское государство»1: напало на позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: пыталась атаковать школу саперов в Хомсе.

«Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): отбила атаку ИГ на западе Даръа.

Курды: противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В городе Хараста продолжаются ожесточенные бои за контроль над складом военной техники, передает Telegram-канал (@EMCnewscenter1). По данным информагентства Al-Masdar News, Сирийская арабская армия (САА) значительно продвинулась в этом районе, установив контроль над несколькими кварталами населенного пункта. Сообщается также, что в столкновениях ликвидированы десятки боевиков радикальных группировок, осаждающих стратегическую военную базу.

Источник в Telegram (@EMCnewscenter1) также пишет об интенсивных перестрелках между САА и «Джейш аль-Ислам» в районе населенного пункта Зарикия.

Провинция Хомс

Информационное агентство Damascua Now пишет на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что в районе Пальмиры обнаружен и обезврежен автомобиль с 500 килограммами взрывчатки внутри. Информагентство отмечает, ссылаясь на источники в службах безопасности, что некоторые из СВУ имели дистанционное управление.

Ранее сообщалось, что боевики группировки «Ахрар аш-Шам» пытались атаковать школу саперов, расположенную в пригороде административного центра провинции Хомс, с помощью самодельного беспилотника. Дрон радикалов был своевременно обнаружен и сбит военными, передают местные источники.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Гаранидж зафиксированы столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ1, сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@Sharqiya__voice). Напомним, разрозненные группировки «Исламского государства» скрываются на подконтрольных курдским отрядам ополчения территориях провинции Дейр-эз-Зор. Практически ежедневно в регионе фиксируются столкновения между бойцами «демократической армии» и ИГИЛовцами. Стратегические позиции на востоке провинции были заняты SDF при поддержке сил международной коалиции практически без единого выстрела.

Провинция Даръа

Сирийская свободная армия (ССА) предотвратила очередную попытку боевиков группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ, продвинуться в районе бассейна реки Ярмук. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@BehzadMoezi), что ССА отбила атаку террористов «Исламского государства» недалеко от контрольно-пропускных пунктов Шейх Саад и Аль-Рубай. Ранее сообщалось, что боевики «свободной армии» отбили нападение ИГИЛовцев на город Хит, расположенный в этой же части региона.

В окрестностях административного центра провинции Даръа продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными группировками.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российской авиации продвигается к стратегической авиабазе Абу Духур. По данным местного источника, опубликованным в Twitter (@watanisy), бригады армии САР достигли границ населенного пункта Шейх Барака.

Ранее сообщалось, что правительственные войска под прикрытием ВКС РФ освободили от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 населенные пункты Расм Абъяд, Фухейль и Лувайбидат. Ожесточенные бои между САА и боевиками «Тахрир аш-Шам» отмечаются также к северо-востоку от поселения Умм аль-Халяхиль.

Ирак

Солдаты иракской армии совместно с бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают операцию против «спящих ячеек» ИГИЛ в провинции Дияла. По данным информационного агентства Iraqi News, в пригороде Баакубы правительственные войска обнаружили и уничтожили 12 террористов «Исламского государства», один радикал получил ранения. В штабе исламистов были найдены взрывчатые вещества. Iraqi News также передает, что на востоке региона бойцы иракской армии уничтожили высокопоставленного члена ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)