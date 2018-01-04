Госдеп пригрозил «привлечь к ответственности» причастных к подавлению протестов в Иране

Вашингтон, 4 января. Соединенные Штаты обладают «достаточными полномочиями», чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию против участников массовых протестов в Иране. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

В официальном заявлении Госдепа Науэрт подчеркнула, что США «самым решительным образом осуждают гибель и аресты по меньшей мере тысячи иранцев».

«У нас есть достаточные полномочия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, причастен к цензуре и грабежу народа Ирана, — объявила представитель дипломатического ведомства США. — Жертвам режима мы говорим: вы не будете забыты».

Не упомянув гибель во время протестов бойца Корпуса стражей исламской революции и проходящие одновременно с протестами многотысячные митинги в поддержку правительства Ирана, Науэрт заявила, что «иранский народ выражает свое стремление к достойному обращению, прекращению коррупции, повышению транспарентности и расширению экономических возможностей»; протестующие, по ее словам, потребовали, чтобы иранские власти «прекратили расходование национального богатства на финансирование военного авантюризма за рубежом».

Ранее, напомним, в США призвали к экстренному созыву Совбеза ООН в связи с протестами в Иране. МИД РФ в связи с этим выразил решительный протест, подчеркнув, что внутриполитические события в Иране не входят в полномочия Совета безопасности ООН.