«Спартак» интересуется защитником «Кальяри»

Москва, 4 января. По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» заинтересован в услугах защитника «Кальяри» Филиппо Романьи.

По словам источника, сумма сделки за 20-летнего игрока обороны может составить до 12 миллионов евро. Отмечается, что итальянский клуб, вероятнее всего, предложит сесть за стол переговоров летом, когда стоимость Романьи будет предположительно выше.

«Кальяри» приобрел футболиста у «Ювентуса» за 7,6 миллионов евро летом прошлого года. В его активе 14 матчей в серии А в текущем сезоне.