Вашингтон, 4 января. Американские военные эксперты назвали российскую снайперскую винтовку CBЛK-14C «Сумрак» производства компании Lobaev Arms одной из мощнейших, из созданных когда-либо человеком. Обзор опубликован International Business Times.

Издание назвало винтовку «Феррари» среди подобного ей оружия. Отмечается, что CBЛK-14C «Сумрак» способна поражать цели, находящиеся на расстоянии более двух километров. По этому показателю российская винтовка стала мировым рекордсменом, превзойдя американские аналоги.

Отечественные оружейники сумели поразить цель, находившуюся на расстоянии 4210 метров. CBЛK-14C «Сумрак» обладает усиленным многослойнм сэндвичем из углепластика, кевлара и стекловолокна, указывают разработчики из Lobaev Arms.

Ранее ополченец рассказал, что американские винтовки не помогут ВСУ.