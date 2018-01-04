Назарбаев объявил свое сотрудничество с Путиным «международно-политическим феноменом»

Алма-Ата, 4 января. По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, его многолетнее сотрудничество с президентом РФ Владимиром Путиным является настоящим «международно-политическим феноменом». Своей точкой зрения на российского президента Назабаев поделился в своей презентованной сегодня книге «Эра независимости».

«Мое многолетнее плодотворное взаимодействие с В. В. Путиным — это исключительный по своей насыщенности и результативности международно-политический феномен», — отмечает казахский лидер.

По словам Назарбаева, Путин всегда «пользуется абсолютно рациональными и логичными аргументами», что позволило выстроить двухсторонние политические и экономические связи между Российской Федерацией и Казахстаном, которые «самоценны, не зависят от внешней конъюнктуры и глобальной погоды».