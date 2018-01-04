Ученые выяснили, что колбаса и сосиски смертельно опасны для женщин

Глазго, 4 января. Исследователи из университета Глазго выявили пугающую связь между переработанными мясными продуктами мясом и раковыми заболеваниями у женщин: оказалось, что употребление даже незначительного количества мясных продуктов существенно увеличивает вероятность появления рака груди.

В продолжавшемся семь лет исследовании приняли участие более 260 тысяч женщин в возрасте от 40 до 69 лет. Ученые проверяли то, как влияет употребление переработанных мясных продуктов и красного мяса на заболеваемость раком груди. Как оказалось, всего девять грамм переработанных мясопродуктов в сутки увеличивают вероятность возникновения рака молочной железы на 15%. Это, в первую очередь, относится к женщинам в постклимактериальном возрасте.

Ученые особо отмечают, что эти данные относятся только к переработанным мясным продуктам, таким как колбаса и сосиски. При этом не было выявлено никакого влияния на заболеваемость раком при употреблении красного мяса.