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Новости Сирии
Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе
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    Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе

    7:00  5 Января 2018
    646

    Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе

    Сирия, 5 января. «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам»; боевики в Харасте могут использовать подземные коммуникации. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: попали под минометный обстрел «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-западе Алеппо.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: укрепляет линию обороны в Идлибе.

    «Исламское государство»1: ведет бои с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Абу-Ханадеке и Тпехане на северо-востоке Хамы.

    Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе

    Ситуация в Харасте по-прежнему остается крайне напряженной. Как сообщает источник в Telegram (@World_On_Alert), отряд боевиков вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам» ночью попытался прорвать оборону заблокированных на транспортной базе правительственных сил с использованием бульдозера, однако попытки радикальных исламистов остались безуспешны.

    По информации на странице в социальной сети Twitter (@SharefSarmada), боевики могут использовать систему подземных коммуникаций для атаки позиций САА в районе зданий министерства водных ресурсов и отделения уголовной безопасности, где проходит линия соприкосновения сторон.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе

    Telegram-канал @nors2017 пишет, что боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» снова обстреляли позиции правительственных войск на северо-западе Алеппо. Минометный обстрел велся со стороны населенного пункта Маканис-эд-Дувайри. Отмечается, что САА потерь не понесла и подавила боевиков ответным огнем.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе

    Источник в Twitter (@jabalybaraa) сообщает, что мирные жители населенных пунктов Майсруна, Абу-Хабба и Телль-эш-Ших, перекрывая дороги, пытаются препятствовать переброске подкреплений «Хайят Тахрир аш-Шам» в район ведения боевых действий противправительственных войск.

    По данным источника в Twitter (@khalidaboalmjed), боевики укрепляют свою линию обороны в районе населенных пунктов Эль-Фхайль, Каср-эль-Абъяд и Эль-Мреджеб, чтобы не допустить продвижения сирийской армии к Синджару. Отмечается, что «Хайят Тахрир аш-Шам» для достижения этой цели могут также предпринять ряд контратак на позиции САА в направлении Клайат и Мешреф.

    Провинция Хама

    Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе

    По сообщениям источника в Telegram (@Ebaa_Agency), группировка, аффилированная с «Хайят Тахрир аш-Шам», «Аль-Ислам ат-Туркестани» покинула свои позиции в районе населенного пункта Эш-Шакусия. Это объясняется низким моральным духом в ее рядах. Источник отмечает, что на смену «Аль-Ислам ат-Туркестани» прибыла также сражающаяся на стороне «Джебхат ан-Нусры» «Джейш аль-Ахрар».

    Как передает источник в Twitter (@raghad_star), бои между«Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядом «Исламского государства» по-прежнему продолжаются на северо-востоке провинции. Наиболее ожесточенные боестолкновения отмечаются в районе населенного пункта Абу-Ханадек и Тпехан.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #саа #идлиб #джебхат ан-нусра #хараста #хайят тахрир аш-шам
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    Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе
    Сирия итоги за сутки на 5 января 06.00: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»
    Сирия новости 4 января 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур, ССА отбила атаку ИГ в Даръа
    Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ
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