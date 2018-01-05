Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе

Сирия, 5 января. «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам»; боевики в Харасте могут использовать подземные коммуникации. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: попали под минометный обстрел «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-западе Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: укрепляет линию обороны в Идлибе.

«Исламское государство»1: ведет бои с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Абу-Ханадеке и Тпехане на северо-востоке Хамы.

Провинция Дамаск

Ситуация в Харасте по-прежнему остается крайне напряженной. Как сообщает источник в Telegram (@World_On_Alert), отряд боевиков вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам» ночью попытался прорвать оборону заблокированных на транспортной базе правительственных сил с использованием бульдозера, однако попытки радикальных исламистов остались безуспешны.

По информации на странице в социальной сети Twitter (@SharefSarmada), боевики могут использовать систему подземных коммуникаций для атаки позиций САА в районе зданий министерства водных ресурсов и отделения уголовной безопасности, где проходит линия соприкосновения сторон.

Провинция Алеппо

Telegram-канал @nors2017 пишет, что боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» снова обстреляли позиции правительственных войск на северо-западе Алеппо. Минометный обстрел велся со стороны населенного пункта Маканис-эд-Дувайри. Отмечается, что САА потерь не понесла и подавила боевиков ответным огнем.

Провинция Идлиб

Источник в Twitter (@jabalybaraa) сообщает, что мирные жители населенных пунктов Майсруна, Абу-Хабба и Телль-эш-Ших, перекрывая дороги, пытаются препятствовать переброске подкреплений «Хайят Тахрир аш-Шам» в район ведения боевых действий противправительственных войск.

По данным источника в Twitter (@khalidaboalmjed), боевики укрепляют свою линию обороны в районе населенных пунктов Эль-Фхайль, Каср-эль-Абъяд и Эль-Мреджеб, чтобы не допустить продвижения сирийской армии к Синджару. Отмечается, что «Хайят Тахрир аш-Шам» для достижения этой цели могут также предпринять ряд контратак на позиции САА в направлении Клайат и Мешреф.

Провинция Хама

По сообщениям источника в Telegram (@Ebaa_Agency), группировка, аффилированная с «Хайят Тахрир аш-Шам», «Аль-Ислам ат-Туркестани» покинула свои позиции в районе населенного пункта Эш-Шакусия. Это объясняется низким моральным духом в ее рядах. Источник отмечает, что на смену «Аль-Ислам ат-Туркестани» прибыла также сражающаяся на стороне «Джебхат ан-Нусры» «Джейш аль-Ахрар».

Как передает источник в Twitter (@raghad_star), бои между«Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядом «Исламского государства» по-прежнему продолжаются на северо-востоке провинции. Наиболее ожесточенные боестолкновения отмечаются в районе населенного пункта Абу-Ханадек и Тпехан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)