Сирия: в Минобороны рассказали о мерах безопасности после атаки на ВКС РФ на базе «Хмеймим»

Дамаск, 4 января. В настоящее время на территории авиабазы ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» введены дополнительные меры безопасности после минометного обстрела со стороны неизвестной мобильной диверсионной группы.

В настоящее время российские и сирийские военные усилили контроль за происходящим около аэродрома.

«Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории», — заявили в министерстве обороны.

Напомним, по сообщению Минобороны в результате минометного обстрела базы ВКС РФ погибли двое российских военнослужащих. В Минобороны подчеркнули, что распространенные рядом СМИ сообщения об уничтожении «семи самолетов и склада боеприпасов» полностью не соответствуют действительности и являются фейком. Остающаяся в Сирии оперативная группа ВКС РФ «продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме».