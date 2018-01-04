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Сирия: в Минобороны рассказали о мерах безопасности после атаки на ВКС РФ на базе «Хмеймим»
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    Сирия: в Минобороны рассказали о мерах безопасности после атаки на ВКС РФ на базе «Хмеймим»

    20:53  4 Января 2018  /обновлено: 20:53  04 Января 2018
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    Сирия: в Минобороны рассказали о мерах безопасности после атаки на ВКС РФ на базе «Хмеймим»

    Дамаск, 4 января. В настоящее время на территории авиабазы ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» введены дополнительные меры безопасности после минометного обстрела со стороны неизвестной мобильной диверсионной группы. 

    В настоящее время российские и сирийские военные усилили контроль за происходящим около аэродрома. 

    «Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории», — заявили в министерстве обороны.

    Сирия: в Минобороны рассказали о мерах безопасности после атаки на ВКС РФ на базе «Хмеймим»

    Напомним, по сообщению Минобороны в результате минометного обстрела базы ВКС РФ погибли двое российских военнослужащих. В Минобороны подчеркнули, что распространенные рядом СМИ сообщения об уничтожении «семи самолетов и склада боеприпасов» полностью не соответствуют действительности и являются фейком. Остающаяся в Сирии оперативная группа ВКС РФ «продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме».

    Автор: Валентин Меликов
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