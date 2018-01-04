«Краснодар» может заменить Смолова игроком из немецкого «Хоффенхайма»

Краснодар, 4 января. В случае ухода из футбольного клуба «Краснодар» одного из самых успешных нападающих и игрока сборной России Федора Смолова его возможной заменой может стать форвард немецкого «Хоффенхайма» Андрей Крамарич.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, сумма сделки по данному трансферу должна составить примерно 12 млн евро. Как отмечает источник, трансфер более вероятен, в случае если Смолов уйдет в европейский клуб. При этом в случае если нападающий «Краснодара» перейдет в «Зенит», его в команде заменит Артем Дзюба.

Крамарич выступает в «Хоффенхайме» с января 2016 года. В текущем чемпионате Германии на его счёту 17 матчей, 2 гола и 4 голевых передачи. На счету у 26-летнего форварда в профессиональной карьере более 120 голов и почти три сотни голевых передач. В «Хоффенхейм» он был взят «в аренду» в 2015 году, впоследствии клуб выкупил нападающего.