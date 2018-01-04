Рогозин прокомментировал отказ «Альфа-банка» работать с оборонными предприятиями

Москва, 4 января. В ответ на заявления руководства российского «Альфа-банка» о прекращении сотрудничества с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса вице-премьер Дмитрий Рогозин напомнил, что банк так и не был допущен к работе с государственными оборонными заказами — несмотря на то, что пытался получить такое разрешение. Об этом Рогозин написал на своей странице Facebook.

«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за «риска санкций», — отметил замглавы правительства. — Просто обращаю внимание на то, что «Альфа-банк» действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа».

Как отмечает ТАСС, в России действовал тройной фильтр по отношению к банкам, которые хотят заниматься сопровождением государственных оборонных заказов: банк должен быть допущен к гостайне, должен находиться под контролем РФ или Центробанка и иметь объем капитала более 100 млрд рублей. В конце декабря президент Путин подписал закон, ужесточивший этот отсев — банк должен входить в список «уполномоченных», который составляется правительством и согласовывается президентом РФ.