Сирия продолжает закрепляться в районе Бейт-Джинна: ФАН публикует видео

Сирийские правительственные войска продолжают закрепляться в окрестностях Бейт-Джинна, где до недавнего времени существовал анклав боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

Как сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН), завершает развертывание в районе Телль-эль-Луза в северо-востоку от Бейт-Джинна, а также на так называемом холме 99.

Напомним, территория в районе населенных пунктов Бейт-Джинн, Мугр аль-Мир, Бейт-Тима, Бейт-Сабер и Кафр-Хавр контролировалась боевиками вооруженных группировок вооруженной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) с 2013-го года.

Ликвидацией «кармана Бейт-Джинна» удалось заняться только после завершения военного разгрома территориальной группировки «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, откуда была переброшена 4-ая танковая дивизия САА, которая совместно с «Национальными силами обороны» 15 декабря рассекла анклав на две части и заняла ряд важных высот.

Спустя несколько дней, правительственными силами были заняты все стратегические высоты вокруг Бейт-Джинна, расположенного в долине, что дало САА и NDF оперативное преимущество и вынудило боевиков согласиться на капитуляцию. По соглашению, которое было заключено между отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам» и сирийским командованием, около трехсот боевиков было вывезено в Идлиб и Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.