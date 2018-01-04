18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Спартак» интересуется защитником «Кальяри»
Сирия эксклюзив
Сирия продолжает закрепляться в районе Бейт-Джинна: ФАН публикует видео
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия продолжает закрепляться в районе Бейт-Джинна: ФАН публикует видео

    19:48  4 Января 2018  /обновлено: 19:48  04 Января 2018
    1394

    Сирия продолжает закрепляться в районе Бейт-Джинна: ФАН публикует видео

    Сирийские правительственные войска продолжают закрепляться в окрестностях Бейт-Джинна, где до недавнего времени существовал анклав боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

    Как сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН), завершает развертывание в районе Телль-эль-Луза в северо-востоку от Бейт-Джинна, а также на так называемом холме 99.

    Напомним, территория в районе населенных пунктов Бейт-Джинн, Мугр аль-Мир, Бейт-Тима, Бейт-Сабер и Кафр-Хавр контролировалась боевиками вооруженных группировок вооруженной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) с 2013-го года.  

    Ликвидацией «кармана Бейт-Джинна» удалось заняться только после завершения военного разгрома территориальной группировки «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, откуда была переброшена 4-ая танковая дивизия САА, которая совместно с «Национальными силами обороны» 15 декабря рассекла анклав на две части и заняла ряд важных высот.

    Спустя несколько дней, правительственными силами были заняты все стратегические высоты вокруг Бейт-Джинна, расположенного в долине, что дало САА и NDF оперативное преимущество и вынудило боевиков согласиться на капитуляцию. По соглашению, которое было заключено между отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам» и сирийским командованием, около трехсот боевиков было вывезено в Идлиб и Даръа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #саа #хайят тахрир аш-шам #бейт-джинн
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      19:18 4 Января 2018 507
      Читать
      14:00
      Сегодня

      Латвия депортирует корреспондента ВГТРК Курлаеву из-за «угрозы нацбезопасности»
      11:37
      Сегодня

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»
      11:23
      Сегодня

      Климкин объяснил, почему не повез главу МИД Германии в Донбасс
      10:03
      Сегодня

      Минобороны РФ заявило о гибели двух российских военнослужащих в Сирии

      9:13
      Сегодня

      Сирия: крупнейший кабельный завод выходит на довоенные объемы производства

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 5556

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      9495

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9946

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      16888

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3306
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      19:18   4 Января 2018
      507
      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      17:27   4 Января 2018
      2868
      Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром

      Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром

      15:28   4 Января 2018
      4054
      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37   4 Января 2018
      5556