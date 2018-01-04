«Югославский сценарий» для Донбасса: политолог рассказал, чем Россия ответит ФРГ

Москва, 4 января. Озвученное главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем предложение о размещении в Донбассе «реальной миротворческой миссии» является очередной попыткой обойти условия минских соглашений и установить военный контроль вооруженных сил иностранных государств над всей территорией Донбасса, считает профессор РУДН Юрий Почта. По мнению политолога, такие предложения являются попыткой реализовать в Донбассе «югославский сценарий», однако Россия сможет заблокировать такие предложения в Совбезе ООН.

«Предложение о вооружении и нахождении миссии ОБСЕ на всей территории Донбасса представляет собой попытку в обход минских соглашений поставить республики под вооруженный контроль иностранных войск, чтобы дать возможность Киеву навести там порядок силой, — подчеркнул политолог. — Конечно, Россия не поддержит это предложение Габриэля и в случае чего наложит на него вето».

По мнению Почты, основной целью заявления Габриэля является попытка напомнить, что Германия продолжает являться активным участником политического процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Любая даже самая непродуктивная инициатива Берлина все равно звучит в прессе, создавая информационный повод и последующую дискуссию», — отметил профессор в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Предложение о введении полномасштабного вооруженного контроля Донбасса со стороны иностранных миротворческих сил Почта сравнил с «югославским сценарием», когда миротворческие силы никак не способствовали снижению уровня межнационального и военного насилия, и напротив, «закрывали глаза на то, как косовцы или хорваты занимались разрушениями, захватом территории и этническими чистками».