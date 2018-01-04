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Сирия начинает контрнаступление в Харасте: ФАН публикует видео из района боевых действий
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    Сирия начинает контрнаступление в Харасте: ФАН публикует видео из района боевых действий

    22:00  4 Января 2018
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    Сирия начинает контрнаступление в Харасте: ФАН публикует видео из района боевых действий

    Сообщается, что правительственные войска начали масштабное контрнаступление с целью деблокировать транспортную базу в Харасте. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) снял видео в районе, где продолжаются ожесточенные бои САА с боевиками вооруженных группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам».

    По имеющейся информации, ранее в этот район прибыли отряды подкрепления из состава террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам», а также вооруженных группировок «Лива Фаджер аль-Умма» и «Файлак ар-Рахман» для того, чтобы не допустить деблокирования транспортной базы, которую отказываются оставлять правительственные силы.   

    Боевики, действующие в Харасте, имеют на вооружении танки, БПЛА и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

    По информации, распространяемой ресурсами вооруженной оппозиции, боевики предложили подразделениям САА, удерживающим базу, выбор: «капитуляция или смерть», но правительственные войска отказались капитулировать и продолжили сопротивление.

    В связи со сложностью ситуации, в зоне ведения боевых действий активно работают ВВС Сирии. Артиллерийские подразделения правительственных войск также нацелены на пресечение передвижений боевиков в окрестностях транспортной базы. Также накануне на линию соприкосновения сил прибыло подкрепление правительственных войск, состоящее из подразделений 4 бригады и 10 дивизии САА, Республиканской гвардии, «Национальных сил обороны» (NDF), а также бригады «Щит Каламуна».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #дамаск #саа #хараста
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