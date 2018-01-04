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Сирия: ФАН публикует видео с позиций САА в Харасте
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    Сирия: ФАН публикует видео с позиций САА в Харасте

    19:26  4 Января 2018  /обновлено: 19:26  04 Января 2018
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    Сирия: ФАН публикует видео с позиций САА в Харасте

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) снял видео с позиций правительственных сил в пригороде Дамаска Харасте, где ситуация продолжает оставаться крайне напряженной.

    Кадры были сделаны накануне из окон здания отделения уголовной безопасности, расположенного рядом с Министерством оросительных работ. Как сообщает источник ФАН, на момент съемки это была самая близкая позиция сил Башара Асада к транспортной базе.  

    Ранее боевики «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» предприняли очередную попытку захватить транспортную базу в Харасте, ударив по флангам с севера со стороны района Аль-Аджами и с юга со стороны Арбина, тем самым, фактически, заблокировав сирийские подразделения, удерживающие военные объект.

    За этим последовали ожесточенные бои, в ходе которых и боевики, и правительственные войска понесли существенные потери. В частности, в боях за транспортную базу погибли четыре бригадных генерала САА: Мохамед Дженад, Али Диопа, Хабиб Махрез Юнис и Ибрагим Юнус Дабрах. Тяжелое ранение получил майор сирийской армии Хасан аль-Курди, но, несмотря на рекомендации врачей, счел необходимым вернуться на линию фронта из госпиталя.

    Сложность боев в Харасте в плотной городской застройке, развитой системе подземных коммуникаций боевиков и острой нехватке живой силы САА, так как правительственные войска сейчас заняты в других районах Сирии, ведя наступления против «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб, на западе провинции Алеппо и в северной части провинции Хама. По мнению военных экспертов, желание оттянуть часть сил САА с этих направлений и является главной причиной очередной активизации радикальных исламистов в Восточной Гуте.

    Но, несмотря на это, заблокированные на базе правительственные силы отказываются оставить транспортную базу, а САА продолжают стягивать в район здания отделения уголовной безопасности силы, чтобы зачистить городские кварталы и деблокировать базу.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #саа #восточная гута #хараста #файлак ар-рахман
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