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Украина
Экс-депутат Рады рассказал, как в Херсоне разворовали деньги «на оборону от русских»
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    Экс-депутат Рады рассказал, как в Херсоне разворовали деньги «на оборону от русских»

    19:21  4 Января 2018  /обновлено: 19:21  04 Января 2018
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    Экс-депутат Рады рассказал, как в Херсоне разворовали деньги «на оборону от русских»

    Херсон, 4 января. Несколько миллионов гривен, выделенных из украинского бюджета на организацию обороны в Херсонской области на случай «наступления России», испарились в неизвестном направлении, при этом ни одна из задач по подготовке к обороне, возложенных на администрацию области, не была решена. Об этом свидетельствуют данные проверки СБУ, опубликованные экс-депутатом Верховной рады Украины Алексеем Журавко.

    «Власть в Херсоне коррумпирована и продолжает выделять деньги на какую-то тероборону, войска, мол, скоро Россия будет наступать. Так вот, граждане украинцы, на самом деле деньги разворовываются», — написал Журавко на своей странице Facebook.

    Как удалось выяснить сотрудникам Службы безопасности Украины, в 2017 году на оборудование тренировочного центра и военного городка для ВСУ было выделено почти 4 млн гривен (около 140 тысяч долларов). Эти деньги были полностью потрачены к декабрю, однако «поставленных целей достичь не удалось. Помещения не отремонтированы, коммуникации восстановлены не полностью, договоры с поставщиками коммунальных услуг не составлены, проекты военных городков не разработаны».

    «Передовые военные контингенты на месте дислокации бригады в Херсонскую область прибыть не имеют возможности», — констатируют в СБУ.

    Экс-депутат Рады рассказал, как в Херсоне разворовали деньги «на оборону от русских»

    Следует отметить, что по данным СБУ, основным средствам на обустройство военных объектов в Херсонской области — 40 млн гривен (1,4 млн долларов) еще только предстоит попасть в руки украинских чиновников.

    Автор: Валентин Меликов
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