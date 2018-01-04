МИД РФ раскритиковал идею США созвать Совбез ООН в связи с протестами в Иране

Москва, 4 января. Совет безопасности ООН не имеет никакой роли в решении ситуации с протестами в Иране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Озвученное официальным представителем Госдепартамента США Хизер Нойерт заявление о том, что Вашингтон рассчитывает на проведение в связи с ситуацией в Иране заседания СБ ООН, Рябков объявил «вредной и деструктивной».

Позиция Москвы, вне зависимости от того, каковы будут дальнейшие события, останется четкой, подчеркнул Рябков: «Мы не видим никакой роли СБ ООН в этом вопросе». Замминистра отметил также, что позиция России «последовательна и основывается целиком и полностью на приверженности нормам международного права» — в отличие от позиции Госдепа.

«Конечно, мы не можем сейчас прогнозировать, как развернется ситуация с созывом подобного гипотетического заседания, но я уверен, что независимо от того, какое решение в итоге будет принято по данной вредной и деструктивной американской идее, мы свою позицию изложим самым полным и доскональным образом», — объявил Рябков в беседе с РИА Новости.

Напомним, в Госдепартаменте США призвали собрать экстренное заседание Совбеза ООН из-за массовых демонстраций в Иране, в ходе которых погибло более 20 человек.