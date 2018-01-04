Геродот отдыхает: в Совфеде отреагировали на «исторические» заявления Русланы
Москва, 4 января. Украинская певица Руслана заявила, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич поздравил Украину с появлением нового «доморощенного историка».
Руслана прославилась после победы на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2004 году. Певица заявила, что считает украинцев потомками шумеров, которые населяли Южную Месопотамию.
«На Украине вслед за Петром Порошенко появился еще один доморощенный историк – певица Руслана, и по замаху она явно превзошла своего президента», — констатировал Клинцевич.
Сенатор напомнил, что ранее Порошенко рассказывал о «средневековой «украинской княжне» Анне Ярославне».
Заявление Русланы член Совфеда РФ назвал «открытием поистине планетарного масштаба».
«Сам отец истории – Геродот отдыхает», — заключил Клинцевич.