Москва, 4 января. Украинская певица Руслана заявила, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич поздравил Украину с появлением нового «доморощенного историка».

Руслана прославилась после победы на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2004 году. Певица заявила, что считает украинцев потомками шумеров, которые населяли Южную Месопотамию.

«На Украине вслед за Петром Порошенко появился еще один доморощенный историк – певица Руслана, и по замаху она явно превзошла своего президента», — констатировал Клинцевич.

Сенатор напомнил, что ранее Порошенко рассказывал о «средневековой «украинской княжне» Анне Ярославне».

Заявление Русланы член Совфеда РФ назвал «открытием поистине планетарного масштаба».