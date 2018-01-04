Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 4 января.

В доме Билла и Хиллари Клинтон, расположенном в городе Чаппаква (штат Нью-Йорк), произошел пожар. Пользователи соцсетей уже прокомментировали это происшествие. «Она сжигала улики»: россияне и англичане шутят о пожаре в доме Клинтон.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль высказался по поводу размещения вооруженного миротворческого контингента в Донбассе. В Совфеде предостерегли ООН и Европу от размещения миротворцев по всей территории Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил политической и юридической ответственностью немецким компаниям, которые работают в Крыму, несмотря на санкции ЕС Климкин пообещал «достать» немецкие компании, работающие в Крыму.

О начала так называемого «ползучего» переворота у президента Украины рассказал политолог Ростислав Ищенко. У Порошенко начался «ползучий» переворот — эксперт.

В США пассажирский самолет, который направлялся в Джорджтаун, исчез с радаров сразу после вылета из воздушной гавани Оклахома-Сити. Пассажирский самолет в США исчез с радаров сразу после вылета.

Глава посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве Мари Йованович рассказала, что нужно Украине для того, чтобы «добиться успеха». Посол США в Киеве рассказала, что нужно Украине для достижения «успеха».

Сайт под названием The DeathList, ежегодно публикующие списки знаменитостей, которые могут умереть в новом году, опубликовал список на 2018 год. В него вошли 50 человек Сайт The DeathList опубликовал список знаменитостей, которые могут умереть в 2018 году.

Ранее в Абакане был замечен борт министра обороны Сергея Шойгу, у которого есть поблизости охотничьи заимки. Путин прилетел на отдых в Хакасию.

Сирия, 4 января. ИГ1 продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо; в пригород Дамаска Харасту прибыло подкрепление боевиков. Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо.

«Альфа-банк» уведомил предприятия российского военно-промышленного комплекса о прекращении их обслуживания. Альфа-банк не будет сотрудничать с оборонными предприятиями РФ из-за санкций.

1 Организация запрещена на территории РФ.