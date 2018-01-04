В Латвии приравняли советских ветеранов Великой Отечественной к нацистам

Рига, 4 января. В Латвии был принят так называемый «закон о статусе участника Второй мировой войны», по которому все, кто участвовал в боевых действиях на территории Латвии, получили одинаковый статус — и бойцы Красной Армии, и солдаты немецко-фашистских войск.

При этом претендовать на статус «участника» смогут лишь те, кто был гражданином Латвии в тот момент, когда страна была присоединена к Советскому Союзу — таким образом, абсолютное большинство проживающих на территории страны русскоязычных ветеранов, многие из которых являются «негражданами», не смогут претендовать на статус «участника Второй мировой» и соответствующие социальные гарантии.

Что характерно, по данному закону на статус «участника» не смогут претендовать бойцы отрядов КГБ СССР, которые принимали участие в боевых действиях на территории Латвии — их приравняли к членам Национал-социалистической рабочей партии Германии и отрядов СС, а также лицам, совершившим преступления против человечности.

Еще на стадии обсуждения принятого латвийским Сеймом в декабре закона посольство РФ в Латвии объявило его «возмутительным».