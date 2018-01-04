Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ-2018 по футболу

Москва, 4 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил вице-премьера страны Виталия Мутко из состава наблюдательного совета организационного комитета чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Медведев внес изменения в состав наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. Премьер-министр исключил из его состава Мутко, а Алексея Сорокина назначил новым председателем оргкомитета. Соответствующий документ, подписанный главой правительства России, размещен на официальном портале правовой информации.

Напомним, ранее Мутко отмечал, что намерен сосредоточиться на работе в правительстве, а его место в оргкомитете займет Сорокин.