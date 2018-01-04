Донбасс сегодня: Киев готовится к войне, ВСУ мародерствуют в домах мирных граждан

Донбасс, 4 января. Пункт пропуска гражданских обстрелян в ДНР украинскими войсками. Жители подконтрольных Киеву районов ДНР и ЛНР страдают от мародерства ВСУ. Подконтрольные Киеву СМИ вновь распространили фейк о брошенных людях Донбасса. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

День начался «как надо»

На фоне снижения боевой активности конфликтующих сторон в Донбассе киевские силовики не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию и спровоцировать вооруженные силы ДНР и ЛНР на ответные действия. Так, в среду утром контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Марьинка был обстрелян из крупнокалиберного пулемета.

В это время на КПВВ находились гражданские. Сразу после нескольких очередей обстрела украинские пограничники закрыли пункт пропуска со своей стороны. Но ожидаемый ответ на провокацию со стороны ВС ДНР не последовал. В районе КПВВ в этот момент работали и представители ОБСЕ. Вероятно, с этим и связаны провокационные действия украинских силовиков.

Всего же за минувшие сутки три населенных пункта, включая западный пригород Донецка — поселок Трудовские, подверглись обстрелам со стороны украинских позиций. Трижды было нарушено «новогоднее» перемирие в зоне ответственности вооруженных сил ДНР. На границах Луганской народной республики второй день подряд наблюдается затишье. Стороны выполняют взятые на себя обязательства.

Жители подконтрольных Киеву городов бьют тревогу

Мирные жители контролируемой киевскими властями Красногоровки, что в 15 км к западу от Донецка, обратились за помощью к военным Донецкой народной республики. Люди рассказывают, что в их городе случаи мародерства со стороны украинских военнослужащих стали нормой. Но если ранее грабежами и мародерством «промышляли» ДУК «Правый сектор»1 и «Украинская добровольческая армия» (организации запрещены на территории РФ), то сейчас к ним подключились солдаты 3 батальона 30 механизированной бригады ВСУ (30 омбр ВСУ – прим. ФАН).

1 января местная жительница застала военнослужащих 30 омбр за выносом из ее квартиры обогревателя и теплых вещей. На возмущение женщины «защитники» Красногоровки ответили, что «вам, сепарам, это уже не пригодится — скоро ни одного из вас здесь не останется».

Нередки случаи минирования ограбленных квартир растяжками. Цель — заметание следов. По данным военной разведки ДНР, военнослужащий 30 мехбригады украинской армии, погибший во вторник в Красногоровке, подорвался при установке растяжки в частном доме города.

Причины роста агрессии ВСУ против мирных граждан

Пик ограблений и мародерства приходится на периоды ротации подразделений вооруженных сил Украины в зоне так называемой АТО. Так, по данным корреспондента ФАН, полученным от местных жителей подконтрольной ВС Украины Авдеевки, во время осенней ротации десантников наблюдалось активное разграбление брошенных домов в прифронтовой полосе города — южных и юго-западных кварталов Авдеевки.

Военные ДНР только за последний месяц получили несколько десятков жалоб от жителей Авдеевки и Красногоровки. В самой Авдеевке сейчас проходит внутренняя ротация подразделений 25 аэромобильной бригады ВСУ. Помимо страха быть ограбленными и избитыми, горожане жалуются на бездействие правоохранительных органов Украины.

Наиболее частым ответом полиции является «отсутствует состав преступления», еще чаще жители слышат ответы: «Мы не рекомендуем вам официально обращаться в полицию в целях вашей же безопасности».

Киев готовит армию к войне

В оперативном командовании ДНР обеспокоены полученной информацией о гуманитарной миссии Индии. Сама по себе инициатива передать Украине 130 тысяч прививок от столбняка, конечно, не может не приветствоваться. Но, по данным донецкой разведки, большая часть препаратов уже подготовлена к отправке в зону так называемой АТО, прививки уже распределены между подразделениями.

В Донецке считают, что данная информация, пусть и косвенно, но подтверждает планы Киева по проведению масштабной наступательной операции на ДНР и ЛНР. Причина в том, что указанная сыворотка используется для спасения жизни бойцов после ранений. Использование препарата позволит командованию АТО снизить безвозвратные потери военнослужащих в ходе возможной наступательной операции.

«Россия бросила Донбасс»

Об этом сообщают некоторые украинские СМИ. Журналисты рассказывают, как плохо относятся к дончанам в России. Ссылаются издания на так называемых «возвращенцев» — людей, вернувшихся из РФ обратно в родные города Донбасса. Что характерно, что все истории обезличены, а содержание статьи сводится к жанру сочинения на тему «как я провел лето».

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, подтверждает факт того, что люди, бежавшие от войны в 2014 году в Россию, возвращаются домой. Но причина здесь в другом, люди приезжают на насиженные места, потому что активная фаза войны завершена, граждане ДНР и ЛНР начинают чувствовать заботу государства и социальную стабильность. Промышленные предприятия работают, создаются новые рабочие места. До довоенного уровня еще далеко, но четко видно движение вперед.

А что касается отношения россиян к беженцам из Донбасса, корреспонденту ФАН известны случаи не совсем корректного отношения, но это скорее исключение из правил, нежели тенденция. Все беженцы, с которыми приходилось разговаривать, выказывали лишь слова благодарности и признательности братскому народу России.

1 Организация запрещена на территории РФ.