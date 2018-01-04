Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

Москва, 4 января. Власти Украины планировали взорвать российский газопровод в Европу в 2014–2015 годах, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Грымчак выразил мнение, что российский газопровод в Европу, идущий через территорию Украины, якобы является одним из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе.

«Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? — заявил он в эфире украинского телеканала Zik. — Я вам о государственных планах рассказываю».

Грымчак также добавил, что на данный момент Россия «делает все», чтобы построить газовую магистраль «в обход Украины». Предполагается, что замминистра имел в виду проект «Северный поток-2».