18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Спартак» интересуется защитником «Кальяри»
Весь мир
Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ

    19:30  4 Января 2018
    2463

    Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ

    Сирия, 4 января. ВКС РФ продолжают обеспечивать освобождение от «Джебхат ан-Нусры»1 поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ1, в Харасте продолжаются перестрелки между САА и боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» нескольких поселений Идлиба.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ освободили от «Джебхат ан-Нусры» ряд поселений Идлиба.

    «Исламское государство»1: несет потери в Ракке.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает позиции САА в Алеппо.

    Курды: уничтожили 14 террористов ИГ в окрестностях Ракки.

    Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ

    В Харасте продолжаются ожесточенные бои за контроль над транспортной базой. Об интенсивных перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками в населенном пункте Восточной Гуты пишет военный источник в социальной сети Twitter (@SyriaWar2).

    Telegram-канал (@EMCnewscenter1) передает, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков вооруженной оппозиции недалеко от поселения Хамурия. Ранее сообщалось, что артобстрелам со стороны САА подверглись также позиции радикалов в районе Айн Тарма и недалеко от населенного пункта Ирбин.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ

    В районе Ар-Рашидии продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и Сирийской свободной армией (ССА). Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ordonnantie).

    Перестрелки между сирийской армией и боевиками вооруженной оппозиции отмечаются также в окрестностях населенных пунктов Анадан и Харитан, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает освобождение от террористов «Джебхат ан-Нусры» территорий провинции Идлиб. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что правительственные войска САР выбили радикальных исламистов из населенных пунктов Расм Абъяд, Фухейль и Лувайбидат. Ранее сообщалось, что под контроль сирийской армии перешли поселения Мушейрифа, Кулаят Тавайба, Раджм аль-Машайрифа, Умм Сухейридж и Ад-Дурайбия.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ

    Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) заявляют, что в ходе патрулирования района Аль-Карма в пригороде Ракки ими было ликвидировано 14 террористов «Исламского государства». Сообщение представителей курдских отрядов ополчения опубликовал военный Twitter-канал (@enJisrtv).

    В лагере беженцев Раджм Абьяд, расположенном на севере провинции Ракка, погибло трое детей. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@24Raqqa), в поселении невозможно получить медицинскую помощь. Кроме того, с наступлением зимнего периода температура упала, а обогревателей и теплых вещей для всех жителей лагеря не хватает.

    Ирак

    Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ

    Иран открыл границу с Иракским Курдистаном, сообщает местный YouTube-канал (@Ruptly TV).  По данным автора публикации, вновь открытый пограничный пункт соединяет территорию Ирана с провинцией Сулеймания.

    В городе Хавиджа введен комендантский час, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@DavidMWitty1). По данным автора публикации, такая мера предосторожности необходима, чтобы обезопасить мирных жителей населенного пункта от нападений террористов «Исламского государства». Напомним, ранее сообщалось, что в провинции Киркук стартовала масштабная операция против ИГИЛ1.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #иран #ракка #идлиб #тахрир аш-шам #хавиджа
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ
    Сирия новости 4 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, в Алеппо идут бои между САА и ССА
    Сирия новости 4 января 12.30: мирный житель Дейр-эз-Зора погиб при взрыве мины ИГ, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»
    Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      19:18 4 Января 2018 507
      Читать
      14:00
      Сегодня

      Латвия депортирует корреспондента ВГТРК Курлаеву из-за «угрозы нацбезопасности»
      11:37
      Сегодня

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»
      11:23
      Сегодня

      Климкин объяснил, почему не повез главу МИД Германии в Донбасс
      10:03
      Сегодня

      Минобороны РФ заявило о гибели двух российских военнослужащих в Сирии

      9:13
      Сегодня

      Сирия: крупнейший кабельный завод выходит на довоенные объемы производства

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 5556

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      9495

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9946

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      16888

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3306
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      19:18   4 Января 2018
      507
      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      17:27   4 Января 2018
      2868
      Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром

      Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром

      15:28   4 Января 2018
      4054
      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37   4 Января 2018
      5556