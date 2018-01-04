Сирия новости 4 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» несколько поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ

Сирия, 4 января. ВКС РФ продолжают обеспечивать освобождение от «Джебхат ан-Нусры»1 поселений Идлиба, в Ракке уничтожено 14 террористов ИГ1, в Харасте продолжаются перестрелки между САА и боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» нескольких поселений Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ освободили от «Джебхат ан-Нусры» ряд поселений Идлиба.

«Исламское государство»1: несет потери в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает позиции САА в Алеппо.

Курды: уничтожили 14 террористов ИГ в окрестностях Ракки.

Провинция Дамаск

В Харасте продолжаются ожесточенные бои за контроль над транспортной базой. Об интенсивных перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками в населенном пункте Восточной Гуты пишет военный источник в социальной сети Twitter (@SyriaWar2).

Telegram-канал (@EMCnewscenter1) передает, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков вооруженной оппозиции недалеко от поселения Хамурия. Ранее сообщалось, что артобстрелам со стороны САА подверглись также позиции радикалов в районе Айн Тарма и недалеко от населенного пункта Ирбин.

Провинция Алеппо

В районе Ар-Рашидии продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и Сирийской свободной армией (ССА). Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ordonnantie).

Перестрелки между сирийской армией и боевиками вооруженной оппозиции отмечаются также в окрестностях населенных пунктов Анадан и Харитан, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает освобождение от террористов «Джебхат ан-Нусры» территорий провинции Идлиб. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что правительственные войска САР выбили радикальных исламистов из населенных пунктов Расм Абъяд, Фухейль и Лувайбидат. Ранее сообщалось, что под контроль сирийской армии перешли поселения Мушейрифа, Кулаят Тавайба, Раджм аль-Машайрифа, Умм Сухейридж и Ад-Дурайбия.

Провинция Ракка

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) заявляют, что в ходе патрулирования района Аль-Карма в пригороде Ракки ими было ликвидировано 14 террористов «Исламского государства». Сообщение представителей курдских отрядов ополчения опубликовал военный Twitter-канал (@enJisrtv).

В лагере беженцев Раджм Абьяд, расположенном на севере провинции Ракка, погибло трое детей. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@24Raqqa), в поселении невозможно получить медицинскую помощь. Кроме того, с наступлением зимнего периода температура упала, а обогревателей и теплых вещей для всех жителей лагеря не хватает.

Ирак

Иран открыл границу с Иракским Курдистаном, сообщает местный YouTube-канал (@Ruptly TV). По данным автора публикации, вновь открытый пограничный пункт соединяет территорию Ирана с провинцией Сулеймания.

В городе Хавиджа введен комендантский час, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@DavidMWitty1). По данным автора публикации, такая мера предосторожности необходима, чтобы обезопасить мирных жителей населенного пункта от нападений террористов «Исламского государства». Напомним, ранее сообщалось, что в провинции Киркук стартовала масштабная операция против ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)