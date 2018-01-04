Двух погибших в Сирии пилотов Ми-24 похоронили на родине

Москва, 4 января. Погибших при крушении в Сирии российского вертолета Ми-24 двух пилотов похоронили на родине — в Пугачеве и в Бердске.

В четверг, 4 января, состоялись похороны погибших в Сирии пилотов Ми-24. Ранее в министерстве обороны России сообщили, что вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности.

«Сегодня в Пугачеве прошли похороны пилота, который погиб при крушении вертолета в Сирии», — рассказали в администрации города Пугачев Саратовской области, где летчик Артем Кулиш провел детство, передает РИА Новости.

Валерий Матвеев, второй пилот, был уроженцем Новосибирска. Церемония прощания с ним состоялась в Бердске.

Ранее стало известно, что российский вертолет Ми-24 31 декабря совершил жесткую посадку в 15 километрах от аэродрома «Хама» в Сирии. В результате погибли оба пилота.