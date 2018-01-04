Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

Международный Олимпийский Комитет переместил сборную России на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году с первого на четвертое место в общекомандном зачете после того, как отобрал у нее 13 олимпийских медалей. Такого в истории современного олимпийского движения еще не было, хотя много чего там было.

Как известно, Международный Олимпийский Комитет был создан 23 июня 1894 года в Париже по инициативе французского барона Пьера де Кубертена. Вся его биография говорит о том, что он был противоречивой личностью. С одной стороны, в написанной им «Оде спорту» провозглашается, хоть и на последнем, девятом, месте: «О спорт! Ты — мир!», с другой стороны, он постоянно высказывался, что плохая физическая подготовка солдат стала причиной поражения его страны в войне с Пруссией и писал, что с помощью спорта Франция сможет восстановить прежнее величие.

Первые Олимпийские игры прошли с 6 по 15 апреля 1896 года в Афинах. На игры мог приехать любой желающий и выступать за ту страну, которую он заявит. Гражданином этой страны было быть необязательно. Кроме того, в парных соревнованиях по теннису вместе выступали представители разных стран. Победитель получал серебряную медаль, занявший второе место — бронзовую, а занявший третье место не награждался вовсе. Не все из тех, кто регистрировался в качестве участников, действительно приняли участие в борьбе за медали. Например, соревнования по плаванию проходили прямо в море, и американец Гарднер Уильямс в последний момент отказался плыть, заявив, что море холодное. В итоге до сих пор существуют разночтения результатов этой олимпиады.

Но было одно нерушимое правило для участников: женщин на игры не допускали. В знак протеста против этого гречанка Стамата Ревити пробежала всю марафонскую дистанцию на другой день после проведения соревнований. Об этом факте дискриминации женщин в своей истории в МОК вспоминать не любят. Произошла на играх и первая дисквалификация: выяснилось, что греческий марафонец Спиридон Белокас часть пути проехал на повозке. Интересно, что даже это ему не помогло — он прибежал третьим, а олимпийским чемпионом стал его соотечественник Спиридон Луис.

В те годы реклама была развита слабо, право на телетрансляции продать было нельзя. Поэтому единственным источником доходов олимпийских игр была продажа билетов. Так как тогда женщины, занимающиеся спортом, были еще экзотикой, то для привлечения зрителей женщинам разрешили участвовать в соревнованиях, начиная со второй олимпиады, которая прошла в Париже. При этом в члены МОК их не избирали до 1981 года.

В целях экономии средств МОК превратил Олимпийские игры в спортивное приложение к Всемирной выставке. В связи с этим церемонии открытия и закрытия игр не проводились, а продолжались они больше 5 месяцев: с 14 мая по 28 октября 1900 года. Это была единственная Олимпиада, где победителям вручали прямоугольные медали. Судейство было весьма своеобразным. После марафона, который проходил на улицах Парижа, американцы обвинили французов, что те, зная расположение улиц, пробежали более короткой дорогой. Доказательством этого служило то, что они единственные прибежали, не запачкавшись в луже, которую невозможно было обогнуть. Однако МОК их протест отклонил.

Организация игр была ужасна. Соревнования проводились с большими перерывами по всему Парижу и окрестностям, было не ясно, какие соревнования входят в программу Олимпийских игр, а какие являются показательными. В результате игры получили неофициальное имя «Олимпиада хаоса».

Очевидно, финансовые итоги Олимпиады оказались хорошими, и МОК решил снова сделать следующие Олимпийские игры частью Всемирной выставки. Вначале для третьей Олимпиады был официально выбран Чикаго, и его жители даже стали собирать на это деньги. Вскоре, однако, стало известно, что Всемирная выставка переносится с 1903 на 1904 год в Сент-Луис, и МОК сразу же постановил проводить и Олимпийские игры в этом городе. Снова соревнования продолжались около 5 месяцев, и снова не было церемонии закрытия игр. Открытие было, но о начале игр объявил не глава государства, как это было в Афинах в 1896 году и на почти всех последующих играх, а директор Всемирной выставки Дэвид Фрэнсис.

Традиционно произошел скандал во время марафона: выяснилось, что первоначальный победитель американец Фред Лорц часть пути проехал на автомобиле, и в результате чемпионом стал его соотечественник Томас Хикс, несмотря на то, что часть дистанции его поддерживали с двух сторон. Кроме того, его тренер Шарль Люк позже написал, что Томас Хикс дважды падал, и он делал ему инъекции сульфата стрихнина и давал выпить французского коньяка, но в те годы борьбы с допингом еще не было.

В принципе, третие Олимпийские игры правильнее было бы назвать открытым чемпионатом США. Судите сами: из 625 спортсменов 523 выступало за США, а всю Европу представляли всего 39 спортсменов. Из 18 видов спорта в академической гребле, боксе, борьбе, велоспорте, стрельбе из лука и рокки принимали участие только американские спортсмены. Еще в 4 видах спорта состязались только США и Канада. Результат был соответствующим: из 282 медалей американцы завоевали 239 — рекорд не побитый до сих пор.

Но и это еще не было главным негативом соревнований. Эта Олимпиада запомнилась своими Антропологическими днями. На Всемирной выставке любой, купивший билет, мог посмотреть этнографические деревни, в которых жили айны, патагонцы, пигмеи, филиппинцы и индейцы как звери в зоопарке. Было решено и их привлечь к участию в Олимпиаде, организовав для них отдельные соревнования по олимпийским видам спорта. Пигмеи кроме того продемонстрировали борьбу в грязи. Все участники были в национальных экзотических костюмах для зрелищности. Цель этих состязаний в Антропологические дни была объявлена предварительно и открыто: доказать превосходство белой расы. Национальные меньшинства плохо понимали, для чего нужно просто так бегать и прыгать, а на беговой дорожке после выстрела стартового пистолета не бежали, а испуганные разбегались в разные стороны. Победителям вместо медалей вручали флаг США.



Тем не менее, организаторы состязаний остались довольны результатами. В 1905 году вышел официальный альманах МОК по итогам Олимпиады.

Там говорилось: «Антропологические дни внесли большой вклад в науку. Мы слышали о чудесных качествах индейцев как бегунов и стрелков из лука, но события в Сент-Луисе опровергли эти сказки. Ни один рекорд европеоидов не был побит. Представители диких и нецивилизованных племен показали себя слабыми атлетами, доказав на деле, что их способности зачастую явно переоценивают».

Тот факт, что на Олимпиаде в США была откровенно пропагандировался расизм, признал и сам президент МОК Пьер де Кубертен, который заявил: «Расисты, человеконенавистники, плантаторы плюют на нас и вводят на олимпиадах антропологические дни! Торжество возрожденного олимпизма! А на самом деле — расизм».

Было на играх и еще одно проявление расизма — на Олимпиаде впервые приняла участие южно-африканская команда. Запретили ей участвовать в Олимпийских играх только в 1964 году: МОК понадобилось 60 лет, чтобы выяснить что ЮАР — расистское государство.

После Олимпиады в Сент-Луисе Пьер де Кубертен объявил, что Олимпийские игры никогда больше не будут проходить одновременно с крупными международными мероприятиями. Однако уже следующая Олимпиада 1908 года проходила в Лондоне вместе с франко-британской выставкой.

Как всегда до этого, на этих играх произошел скандал во время бега на марафонскую дистанцию, которую удлинили до 42195 метров, чтобы атлеты могли стартовать от королевского дворца, и с 1924 года она была утверждена как постоянная дистанция марафонского забега. Первым на стадион вбежал итальянец Дорандо Пьетри. Он дважды упал и последние 15 метров его поддерживали под руки два человека, один из которых был английский писатель Артур Конан-Дойл. Однако итальянцу не простили этого и дисквалифицировали его, хотя на предыдущих играх такая же поддержка не помешала стать олимпийским чемпионом американцу Томасу Хиксу. В результате новым победителям этой Олимпиады по марафону стал американец Джон Хейз.

На следующих Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме снова произошел скандал во время марафона — умер португалец Франциско Лазаро. Расследование установило, что он обмазался воском для защиты от солнца, но воск помешал нормальному потоотделению, и организм не выдержал.

Героем игр стал член сборной команды США Джим Торп, завоевавший для своей страны две золотые медали в новых видах спорта: пятиборье и десятиборье. При этом он выиграл в 8 дисциплинах из 15. Через 6 месяцев американская газета Worcester Telegram сообщила, что Джим Торп играл в 1909-10 годах в профессиональной бейсбольной команде и заработал 60 долларов. В связи с этим он не имел права выступать на Олимпиаде, так как тогда туда допускали только спортсменов-любителей. В те времена почти все спортсмены олимпийской сборной США уже зарабатывали деньги в профессиональных клубах, но делали это под псевдонимами. В случае же с Джимом Торпом Национальный олимпийский комитет США сразу же начал расследование, а затем попросил МОК лишить золотых медалей своего же спортсмена. И хотя по правилам самого же МОК все протесты на результаты можно подавать не позднее 30 дней после окончания Олимпийских игр, там пошли навстречу американцам и лишили Джима Торпа золотых медалей. При этом шведский десятиборец Хуго Висландер отказался принять золотые медали вместо серебряных.

Причина странного поведения НОК США объясняется просто: Джим Троп был индейцем и своими победами опровергал теорию о превосходстве белой расы. Хотя решение имело ярко расистский характер, оно было отменено только через 70 лет. Одной из причин этого было то, что президентом МОК в 1952-72 году был Эйвери Брэндедж, который выступал за команду США на тех же соревнованиях в Стокгольме, где Джим Торп стал чемпионом. Дисквалификация индейца повышала его результат на одну ступень. Джим Торп до возврата медалей не дожил — он умер в 1953 году. Выступая на Олимпийских играх за США, он не был их гражданином. Страна, которая самопровозгласила себя лидером мировой демократии, дала гражданство индейцам только в 1924 году, а разрешила им голосовать на выборах — в 1954.

В Стокгольме в последний раз чемпионы получали медали, действительно выполненные из золота. С тех пор занявшие первое место получают медали из серебра с золотым покрытием.

Пьер де Кубертен постоянно утверждал, что спорт вне политики, но это не помешало ему добиться решения о недопущении на Олимпийские игры в Антверпене в 1920 году Германии, Австрии, Венгрии, Турции и Болгарии за развязывание Первой Мировой войны. Позже он добился того, что Германию не пустили и на следующие игры 1924 года в Париже.

На Олимпиаде в Антверпене Пьер де Кубертен представил написанную им олимпийскую клятву, которая впервые была произнесена в день открытия — 14 августа. В этот же день был впервые поднят и олимпийский флаг, который тоже создал президент МОК. Флаг с пятью разноцветными кольцами на белом фоне провисел всего два дня и был украден. Только в 1997 году американец Хэл Хейг Присте, завоевавший на этих играх бронзовую медаль по прыжкам в воду, признался в краже. В 2000 году в возрасте 103 лет он прибыл на Олимпиаду в Сидней и вернул флаг президенту МОК.

С 25 января по 5 февраля 1924 года на французском курорте Шамони прошла Международная неделя зимних видов спорта в честь VIII Олимпиады. После этого прошло почти полтора года, и МОК на своем конгрессе в Праге 27 мая 1925 года решил, что это была не неделя спорта, а Первые зимние олимпийские игры, и сделал победителей олимпийскими чемпионами.

В том же году добровольно ушел в отставку Пьер де Кубертен, опубликовав перед уходом свое так называемое «спортивное завещание», в котором утверждал, что главные враги олимпизма — это профессиональные спортсмены. Специально для него был создан пост почетного президента МОК, а его приемником стал бельгийский граф Анри Де Байе-Латур.

Постепенно Олимпийские игры становились все более похожими на современные. Так, на Олимпиаде в Амстердаме, которая проходила с 17 мая по 12 август 1928 года, был зажжен и непрерывно горел Олимпийский огонь, парад стран-участниц начался с Греции, женщинам разрешили наконец участвовать в соревнованиях по легкой атлетике и гимнастике, а американская компания Coca-Cola стала генеральным спонсором Олимпийских игр. Королева Нидерландов Вильгельмина назвала Олимпиаду «языческими игрищами» и не стала их открыть. Это сделал ее муж принц Хендрик Оранский.

На Олимпиаде 1932 года в Лос-Анджелесе впервые была построена по специальному проекту Олимпийская деревня из сборных домиков, но предназначалась она только для мужчин. Также впервые на награждении победителей появился подиум, и стал звучать гимн страны-чемпиона. Двухсотметровку выиграл американец Эдди Тоулэн, но на самом деле чемпионом должен был стать его соотечественник Ральф Меткэлф, — была допущена ошибка. В финале бега на 3000 метров человек, считающий количество кругов, куда-то отлучился, и спортсмены пробежали 3450 метров.

Таких ошибок было так много, что игры получили неофициальное название «Олимпиада судейских ошибок и просчетов».

Среди женщин в беге на 100 метров золотую медаль завоевала полька Станислава Валасиевич. На следующей Олимпиаде она завоевала серебряную медаль, а всего установила 18 мировых и 8 европейских рекордов. Она вышла замуж за боксера Нила Олсона и в 1947 году стала гражданкой США. В 1980 году она была убита при ограблении супермаркета в Кливленде, и только тогда стало известно, что она гермафродит.

Все знают, что Олимпиада 1936 года прошла в Третьем рейхе, но нельзя забывать, что там тогда же прошли и Зимние Олимпийские игры. Справедливости ради надо вспомнить, что решение о проведении игр в Бeрлине было принято МОК в 1931 году, еще до прихода нацистов к власти в Германии, и тогда еще действовало правило, согласно которому страна, принимающая летнюю Олимпиаду, проводит и зимнюю.

Вначале Гитлер был категорически против проведения «состязаний, где негры будут побеждать белых», однако рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс убедил его в том, что Олимпиада — это идеальная трибуна для пропаганды нацизма и, к сожалению, оказался прав. Было решено использовать соревнования также и для представления Германии, как исключительно миролюбивой страны. Для этого на время проведения игр штурмовикам и эсесовцам даже запретили «петь воинственные песни периода прихода к власти».

Первой проблемой, с которой столкнулись нацисты, стало массовое неприятие идеи проведения Олимпиад при Третьем рейхе. Причиной этого стало принятие антисемитских Нюренбергских законов о чистоте расы. Целый ряд членов МОК выступал за перенос игр в другую страну, и во главе их стоял Национальный олимпийский комитет США, который возглавял Эйвери Брэндедж. Руководство Третьего рейха пригласило делегацию НОК США ознакомиться с обстановкой на месте, но там ответили, что у организации нет денег на поездку. Вскоре на счет НОК США поступило 50 тысяч долларов, как дарение от неизвестного спортсмена, но американские журналисты быстро выяснили, что дарителем был доктор Геббельс. Эйвери Брэндедж посетил Германию как глава комиссии МОК и после возвращения сделал публичное заявление о том, что «бойкот — это чуждая духу Америки идея, заговор в целях политизировать Олимпийские игры», а «евреи должны понимать, что они не могут использовать игры как оружие в их борьбе против нацистов».

Почетный председатель МОК Пьер де Кубертен в это время находился в тяжелом финансовом положении, и приглашение посетить Третий рейх вместе с 10 тысячами рейхсмарок на дорожные расходы пришлись очень кстати. В результате он выступил в Германии по национальному радио с заявлением, что нет лучшего места для проведения Олимпиады, чем Третий рейх, а позже в интервью журналу Л'Ото 29 августа 1936 года назвал Гитлера «одним из лучших творческих духов нашей эпохи».

Президент МОК граф Анри Де Байе-Латур вначале требовал письменных гарантий от Гитлера, что на Олимпиаде не будет дискриминации евреев, но постепенно его позиция становилось все более пронацистской. Возглавляемый им МОК больше не только не возражал против игр в Третьем рейхе, но наоборот жестко расплавлялся с теми, кто призывал к бойкоту. Так, когда три австрийские пловчихи заявили о своем отказе от участия в играх, они были сразу пожизненно дисквалифицированы. Разумеется, после Второй мировой войны дисквалификация была отменена.

С новой силой его любовь к национал-социализму вспыхнула после того, как немецкие войска оккупировали его родную Бельгию. В многочисленных интервью он смело конкурировал с доктором Геббельсом, восхваляя спортивные достижения Третьего рейха и отмечая в этом личную заслугу Адольфа Гитлера. За это он заслужил пышные похороны в Брюсселе после своей смерти 6 января 1942 года. На них присутствовали представители германских оккупационных войск и СС, почетный караул, множество знамен со свастикой чередовались со знаменами с пятью олимпийскими кольцами.

Через несколько дней МОК потерял еще одного своего «достойного» члена — 17 января от инфаркта в самолете, который через несколько минут потерпел аварию во Львове, умер генерал-фельдмаршал вермахта Вальтер фон Рейхенау. Кадровые немецкие офицеры всегда гордились своей аполитичностью и не высказывались в поддержку нацистов. Полковник Рейхенау стал исключением: он радостно приветствовал назначение Гитлера рейхсканцлером 30 января 1933 года, а позже написал новый текст военной присяги на верность фюреру. Перед берлинской Олимпиадой он, уже в звании генерал-лейтенанта, руководил строительством олимпийской деревни. В результате она еще 50 лет после Олимпиады использовалась в качестве военных казарм. В 1938 году он передал нацистам принадлежащую ему большую мебельную фабрику, где затем было организовано военное производство, и в этом же году стал членом МОК.

Член МОК был не только нацистом по убеждениям, но и военным преступником. В августе 1941 года он приказал расстрелять 90 еврейских детей в возрасте от 0 до 7 лет в городе Белая Церковь. 10 октября 1941 года он издал приказ «О поведении войск в восточном пространстве», где предписывалось расстреливать партизан на месте, искоренять азиатское и еврейское влияние, не обращая внимания на потери среди гражданского населения, подлежали расстрелу все, кто отказался активно сотрудничать с оккупационными властями, запрещалось делиться продовольствием с местным населением.

Чтобы окончательно освободиться от обвинений в антисемитизме, нацисты решили включить в каждую германскую олимпийскую команду по одному еврею. На зимнюю Олимпиаду был послан капитан хоккейной команды Руди Баль. После прихода нацистов к власти, он, спасаясь от государственного антисемитизма, эмигрировал в Австрию. В обмен на участие в Олимпиаде ему дали возможность забрать из Германии родителей.

Руди Баль не проявил нужного усердия во славу Третьего Рейха — хоккейная сборная Германии разделила пятое место со Швецией.

На летнюю Олимпиаду 1936 года в Германию приехала из США Хелена Майер, которой вернули германское гражданство, ранее отнятое из-за ее еврейского происхождения. На сей раз для нацистов все сложилось удачно: она завоевала серебряную медаль в фехтовании, при награждении, как и все спортсмены рейха, выбросила руку в нацистском приветствии и пожала руку фюреру.

Для Олимпийских игр в Германии была создана подходящая эмблема: нацистский орел, который держал в когтях не свастику, а олимпийские кольца. Располагался орел на колоколе, на котором был написан девиз Олимпиады: «Зову молодежь мира». Молодежь мира звали в окопы и братские могилы Второй мировой войны, но это станет известно только через три года.

Зимние Олимпийские игры в Третьем рейхе прошли с 6 по 16 февраля 1936 года в баварских городках Гармиш и Партенкирхене, которые специально для игр указом фюрера были объединены в один город. О том, какое большое значение придавал Гитлер Олимпиаде свидетельствует тот факт, что все это время он провел в Гармиш-Партенкирхене, посетив множество соревнований. На открытии он произнес речь о миролюбии Германии и ее процветании под руководством возглавляемой им партии.

Перед началом соревнований были убраны все таблички с запретами для евреев, а во время игр местное отделение гестапо провело «беседы» с 52 немками, имевшими контакты с иностранцами, о чем сохранился соответствующий рапорт.

Главный триумф у нацистов был запланирован в горнолыжной комбинации, которая состояла из скоростного спуска и слалома. Победить должен был любимец фюрера Франц Пфнюр. В этом активно помогал МОК, который отстранил от соревнований главных конкурентов — горнолыжников из Австрии и Швейцарии, обвинив их в том, что они профессионалы, так как работают лыжными инструкторами.

Тогда еще на скоростном спуске не было строго установленной трассы, и были зафиксированы только старт и финиш. Осматривая трассу, норвежец Биргер Рууд, уже ставший здесь Олимпийским чемпионом по прыжкам с трамплина, обратил внимание на каменный утес, который все будут объезжать. Ночью накануне соревнований он вместе с норвежскими болельщиками натаскал на утес снега и утрамбовал его. Это позволило ему пройти трассу более коротким путем прямо через утес и занять первое место в скоростном спуске. К сожалению, во второй части — слаломе он пропустил одни ворота и к радости болельщиков победителем горнолыжной комбинации стал Франц Пфнюр, известный своими нацисткими взглядами.

После победы Франца Пфнюра принял Адольф Гитлер, и прямо на этой встрече немецкий спортсмен подал рапорт и стал офицером СС. Излишне и писать, что об этом сразу же сообщили все германские СМИ. Таким образом, Олимпийские игры в Третьем рейхе рекламировали не только нацизм, но и СС. Во время Второй Мировой войны Биргер Рууд отказался участвовать в показательных выступлениях перед немецкими войсками, захватившими его страну, и за это провел несколько лет в концентрационном лагере. После войны он сумел снова завоевать серебряную олимпийскую медаль. Франц Пфнюр всю войну прослужил инструктором по лыжной подготовке в дивизии СС и в 1945 году сдался в плен американцам.

После Олимпиады в Гармиш-Партенкирхене фюрер доказал, чего стоят его уверения в миролюбии Третьего рейха и ввел войска в Рейнскую демилитаризованную зону. Однако это не прервало подготовку к Летним Олимпийским играм в Берлине. В ходе нее не только убрали с улиц все антисемитские таблички и лозунги, но и выселили из города около 800 цыган, которых позже отправили в концентрационный лагерь. Они стали прямыми жертвами Олимпиады. Были проверены на наличие венерических болезней все берлинские проститутки, а также танцовщицы и официантки ночных клубов. Нищих отправили на принудительные работы за городом. Полиции было приказано не арестовывать иностранцев-гомосексуалистов.

По приказу фюрера был построен крупнейший в мире стадион, на котором на церемонии открытия Олимпиады присутствовало 110 тысяч зрителей. Генеральный секретарь оргкомитета Карл Дим предложил не просто зажечь на стадионе Олимпийский огонь, а принести его из греческой Олимпии, подчеркивая связь нацистских Олимпийских игр с античными. Маршрут составил 3224 км, и каждый факелоносец бежал по 1 км. Первую дистанцию пробежал грек Кирилл Кондилис, а затем среди бегунов были преимущественно немцы, проживающие в странах, через которые проходила эстафета. На местах стоянок олимпийского огня устраивались митинги для местного немецкого населения, на которых восхвалялся Третий рейх и его фюрер.

За свои заслуги в пропаганде нацизма Карл Дим до 1945 года возглавлял в Берлине Международный олимпийский институт. Регулярно выходили его статьи о спорте в контролируемом Геббельсом еженедельнике «Das Reich».

В них он утверждал: «Спортивные победы не могут происходить у примитивных народов, лишенных высокого духа. Белая раса побеждает благодаря своему высокому интеллекту».

В конце апреля 1945 года он снова посетил Олимпийский стадион в Берлине. Там проходил митинг Гитлерюгенда, и он произнес на нем речь. Он призвал 13-14 летних подростков повторить подвиг 300 спартанцев и умереть за столицу.

Закончил речь он словами древнегреческого поэта Тиртея: «Смерть прекрасна, когда благородный воин погибает за родину».

Уже на другой день 2000 детей погибло.

Сам Карл Дим не стал умирать за Третий рейх и после войны уехал в Западную Германию, где вместе с чиновниками из МОК начал создавать Международную олимпийскую академию. В 1947 году он стал ректором Высшей спортивной школы в Кельне, а в 1953 году был награжден орденом «За заслуги перед ФРГ».

Здание академии находится в Олимпии, и там установлен памятник Карлу Диму. Во время ежегодного собрания олимпийские академики и сотрудники МОК возлагают к нему цветы. В 2004 году журналисты греческой газеты «Элефтеротипия» возмутились этим и в своей статье написали, что если следовать логике МОК, то рядом надо установить памятник его руководителю — Йозефу Геббельсу.

Церемония открытия Олимпиады в Берлине состоялась 1 августа 1936 года. Вначале прошли все олимпийские команды. Команды представляли 49 стран, и это был первый рекорд Олимпиады. Практически все спортсмены проходили по стадиону, выбрасывая вверх правую руку, но это не всегда означало поддержку нацизма. Дело в том, что тогда так называемый «римский салют» был не только приветствием итальянских фашистов и немецких нацистов и их последователей, но с 1924 года был и олимпийским салютом и приветствием.

После Второй мировой войны почти все пережившие ее спортсмены утверждали, что на берлинском стадионе они не приветствовали власть Третьего рейха, а исполняли олимпийский салют. Американской олимпийской команде римского салюта показалось мало и, проходя мимо трибуны, где сидел Гитлер, они сняли шляпы.

После этого фюрер произнес единственную разрешенную ему фразу об открытии Олимпийских игр. По иронии судьбы эта самая короткая речь Гитлера стала первой телевизионной передачей в истории человечества. Затем были телерепортажи с соревнований. В Берлине были устроены 33 телевизионные комнаты, где стояло по 2 телевизора с квадратным экраном в 25 на 25 см. Такое чудо техники произвело впечатление на гостей Олимпиады, которых также было больше, чем на предыдущих Олимпиадах. Некоторые источники называют цифру до 4 миллионов.

На открытии Олимпиады также подчеркивалось миролюбие Третьего рейха. Первый в новой истории олимпийский чемпион-марафонец Спиридон Луис вручил Гитлеру оливковую ветвь из Олимпии, которая является символом мира. Затем в небо взмыли тысячи белых голубей.

О том, какая обстановка царила на Олимпиаде, хорошо свидетельствует тот факт, что прямо на ней проходила чистка команд. Если Германия в свои команды евреев включила, то другие страны их исключили. Из команды Швейцарии отчислили легкоатлета Поля Мартена, обладателя серебряной медали Олимпиады 1924 года. Он даже не был евреем, но еврейкой была его невеста, и этого было достаточно. Из команды США были отчислены единственные два еврея — бегуны Марти Гликман и Сэм Столлер. МОК не протестовал.

Отчисление спортсменов из американской команды позволило принять участие в эстафете чернокожему американскому легкоатлету Джесси Оуэнсу, завоевать четвертую золотую медаль и стать главным героем Олимпиады. Это стало единственным неприятным моментом для Гитлера. До этого он поздравлял лично всех новых олимпийских чемпионов, а теперь, чтобы вся Германия по телевизору не увидела его рукопожатие с негром, он уехал со стадиона, и было объявлено, что он больше не будет поздравлять победителей.

Зато Джесси Оуэнса публично прямо на стадионе поздравил с золотой медалью в прыжках в длину немецкий спортсмен Луц Лонг, которого он оставил с серебром. Это возмутило Гитлера. Во время Второй Мировой войны имевший высшее образование Луц Лонг был отправлен в армию всего лишь в чине оберефрейтора, и умер от смертельного ранения 14 июля 1943 года на Сицилии.

Зато первый немецкий чемпион этой Олимпиады полицейский Ханс Вельке со своим незаконченным средним образованием прямо в ложе Гитлера превратился из унтер-офицера в лейтенанта. Во время войны он уже стал капитаном, командиром роты 118 полицейского батальона, сформированного из украинцев. Конец дальнейшему карьерному росту положили белорусские партизаны, пристрелившие его вместе с двумя полицаями 22 марта 1943 года. В качестве наказания за это украинские нацисты в тот же день заживо сожгли 149 жителей деревни Хатынь.

Полный триумф ждал Германию на соревнованиях по конному спорту. Тут были завоеваны все шесть золотых медалей и одна серебряная. Тут снова не обошлось без интересной позиции МОК: на Олимпиаде в Гармиш-Партенкирхене лыжные инструкторы из Австрии и Швейцарии были признаны профессионалами и изгнаны с игр, а на Олимпиаде в Берлине офицеры из кавалерийских частей вермахта считались любителями и завоевывали медали в состязаниях по конному спорту. Интересная судьба была у этих чемпионов.

Один из этих чемпионов — Хайнц Брандт отдал свою жизнь за фюрера в прямом смысле этого слова. Когда 20 июля 1944 года Клаус фон Штауффенберг решил на совещании в ставке убить Гитлера, он оставил портфель с бомбой поближе к нему. А присутствовавший там же полковник Хайнц Брандт переставил портфель по другую сторону дубового стола поближе к себе. В результате во время взрыва стол защитил фюрера, а олимпийский чемпион, сам того не подозревая, погиб вместо него.

А вот его товарищ по команде конников Герман фон Оппельн-Брониковски фюрера, наоборот, предал. Начав войну с первого дня в звании майора, командира эскадрона, он к концу войны стал генерал-майором, командиром танковой дивизии. 17 апреля 1945 года Гитлер наградил его высшей наградой Третьего рейха — Рыцарским крестом с дубовыми листьями и мечами. После этого генерал поехал на запад и сдался в плен американцам, заявив, что в глубине души всегда был антифашистом. В результате сразу после войны он продолжил службу в западногерманской армии, а затем стал тренером сборной Канады по конному спорту.

Его коллега по конным выступлениям на Олимпиаде 1936 года Конрад фон Вангенхайм тоже оказался в плену, но произошло это раньше — в июле 1944 года, и плен был советский, где не верили в антифашистскую глубину души гитлеровских офицеров. В итоге в феврале 1953 года он свел счеты с жизнью в Сталинграде.

В борьбе за медали Олимпиады для нацистов хороши были все средства, и в женскую легкоатлетическую команду была включена гермафродит Дора Ратйен, которая сама себя считала мужчиной. Правда, на играх в Берлине она/он медалей не принесла, заняв 4 место. Зато в 1938 году ею/им в Вене был выигран чемпионат Европы и установлен новый мировой рекорд для женщин в прыжках в высоту. При возвращении из Австрии на поезде железнодорожный кондуктор с первого взгляда определил то, что МОК не мог определить два года. Заметив эрекцию, он вызвал полицию и заявил, что в поезде едет мужчина, переодетый женщиной. Обман раскрылся, золотую медаль отобрали, а Дора превратилась в Германа, который прожил до 2008 года.

Своими спортивными победами нацистская Германия во многом была обязана МОК. Именно он впервые включил в программу Олимпийских игр такие популярные у немцев виды спорта как гандбол, греблю на байдарках и каноэ, женскую гимнастику. Итог закономерен: у Третьего рейха 101 медаль, из которых 38 золотых, а у занявших второе место США — 57 медалей, из которых 24 золотые.



Но это не было главной победой нацистов. Миллионы, посетившие Германию, были восхищены отличной организацией Олимпийских игр, а о том, что творилось за их кулисами, знали единицы. Таким образом, Гитлер получил целую армию пропагандистов нацизма по всему миру.

Даже Джесси Оуэнс зла на фюрера не держал и после возвращения в интервью американским СМИ заявил, что восхищен Берлином, где он мог посещать любые кафе и рестораны и ездить на общественном транспорте вместе с белыми людьми, а в его родном штате Алабама его бы за такое повесили на первом же дереве на лентах его олимпийских медалей.

Когда восхищение Олимпийскими играми 1936 года стало забываться, в 1938 году был показан эффектно снятый режиссером Лени Рифеншталь фильм «Олимпия», и интерес к играм снова возродился. Гитлер был в таком восторге от домашних Олимпийских игр, что после их завершения заявил, что в 1940 году Олимпийские игры пройдут в Токио, а после этого они всегда будут проходить в Берлине.



Действительно, в 1935 году МОК принял решение о проведении Олимпийских игр 1940 года в японской столице. То, что японская империя к этому времени уже четыре года вела захватническую войну в Китае, его не смутило. Япония сама отказалась от Олимпиад в 1938 году, и было решено провести Олимпийские игры 1940 года летом в Хельсинки, а зимой снова в Третьем рейхе, в Гармиш-Партенкирхене.

МОК так хотел провести очередную зимнюю Олимпиаду, что даже после начала Второй мировой войны предлагал проводить ее без Англии и Франции, но в ноябре 1939 года Гитлер официально от нее отказался. Летние Олимпийские игры были отменены МОК только 2 мая 1940 года. Самым заметным событием в деятельности МОК во время войны, кроме вышеназванных похорон его президента в 1942 году, стали трехдневные торжества в честь его 50-летия, которые прошли в швейцарской Лозанне в 1944 году.

В 1946 году МОК официально признал, что проведение Олимпийских игр в Третьем рейхе было ошибкой, хотя это и так всем было ясно. Германии и Японии запретили участвовать в следующих играх, которые прошли в 1948 году в Лондоне. Они получили неофициальное название «Суровые игры». Это связано в том числе и с тяжелыми условиями для спортсменов. Так как на проведение соревнований было выделено только 600 тысяч фунтов стерлингов, то для Олимпиады не было построено ни одного нового объекта. Отсутствовала и олимпийская деревня: одни спортсмены жили в казармах в Оксбридже, а другие — в военном лагере в Ричмонд-парке.

СССР начал свое участие в Олимпийских играх с соревнований в Хельсинки в 1952 году и сразу занял второе место, завоевав всего на 5 медалей меньше, чем победители из США. Авторитет нашей страны был высок, и по ее требованию была построена еще одна олимпийская деревня для спортсменов из социалистических стран.

Следующие игры хоть и назывались летними, но проходили они с 22 ноября по 8 декабря 1956 года в австралийском городе Мельбурн и запомнились больше политическими событиями, чем спортивными. Не прислали своих спортсменов в Австралию из-за Суэцкого кризиса Египет, Ирак и Ливан, а из-за событий в Венгрии — Испания, Нидерланды и Швейцария. Правда, возникает вопрос: при чем здесь Австралия? Сборная Венгрии прошла на открытии под своим старым флагом времен фашистского диктатора Миклоша Хорти, ФРГ и ГДР выступили как одна команда, но, к счастью, не под старым флагом.

На этой Олимпиаде прошел самый известный матч в истории водного поло. В полуфинале встретились сборные Венгрии и СССР. Венгры были сильнее — они вели со счетом 4:0, но они стремились не только победить, но и дискредитировать советскую сборную, спровоцировав на драку.

В этом признался в интервью венгерский ватерполист Эрвин Задор: «Мы учили в школе русский язык, а накануне матча выучили еще русские оскорбления и решили их разозлить, чтобы воспользоваться этим».

Однако советские ватерполисты не подавались на провокации и драку не начинали. Тогда ее начали венгры: капитан сборной Венгрии Дежо Дюрмати выпрыгнул по пояс из воды и ударил кулаком в лицо Петра Мшвенирадзе. Его примеру тут же последовал Эрвин Задор и ударил Валентина Прокопова. В ответ тот ударил венгра так, что у того пошла кровь из брови. После этого матч прекратили, победу присудили венграм, а все демократические СМИ по обеим берегам Атлантики публиковали фотографию окровавленного Эрвина Задора и заголовки о том, что русские зверствуют не только в Венгрии, но и на Олимпиаде. Про то, кто начал драку, не вспоминали. Так что дискриминация наших спортсменов началась не в 2016 году, а на 60 лет раньше.

История олимпийских допинговых скандалов начинается с игр, которые прошли в 1960 году в Риме. Тогда в результате употребления амфетамина прямо во время соревнований теряет сознание датский велосипедист Кнуд Йенсен и умирает в больнице.

На открытии Олимпийских игр в Токио в 1964 году зрители услышали запись речи Пьера де Кубертена, которую он произнес в 1936 году, но его слова восхищения Олимпиадой в Берлине были из речи удалены. На открытии присутствовал другой ярый поклонник нацистских Олимпийских игр — президент МОК Эйвери Брэндедж, а открыл новую Олимпиаду верный друг и союзник Адольфа Гитлера — император Японии Хирохито.

Олимпийские игры 1968 года фактически начались еще до их открытия. В столице Мексики на митинг против проамериканского правительства страны вышли 15 тысяч человек под лозунгом «Мы не хотим Олимпиады, мы хотим революции!» Войска открыли огонь, и погибло как минимум 300 человек, большинство из них — студенты. МОК гибель этих людей явно не огорчило, и он объявил произошедшее внутренним делом Мексики.

Следующий политический скандал на этих играх произошел 16 октября 1968 года, когда два чернокожих легкоатлета из американской команды Томми Смит и Джон Карлос во время награждения их золотой и бронзовой медалями взошли на подиум без обуви в черных носках и подняли вверх руки в черных перчатках, протестуя против расизма в США. МОК отреагировал мгновенно и заставил пожизненно отчислить спортсменов из олимпийской команды США.

В официальном заявлении МОК была указана причина: «За умышленное и насильственное нарушение фундаментальных принципов олимпийского духа». Позже, на пресс-конференции по этому поводу, президенту МОК Эйвери Брэндеджу был задан вопрос: почему же он тогда не протестовал против нацистского приветствия на Олимпиаде в Берлине?

Тот ответил: «Нацистское приветствие было национальным приветствием в то время, что-то вроде народного обычая и было приемлемо в состязаниях между народами, а приветствие атлетов не было национальным и поэтому оно неприемлемо».

Зато, когда через несколько дней на награждении гимнастки из Чехословакии Веры Чаславски во время исполнения гимна СССР демонстративно наклонила голову и отвернулась, МОК никак не отреагировал. Точнее отреагировал, но через четверть века: после прихода к власти в Чехословакии прозападных сил, Вера Чаславска стала членом МОК и главой НОК Чехословакии, а потом Чехии.

На Олимпиаде в Мехико впервые появился контроль за употреблением допинга. Первым пойманным оказался шведский пятиборец Ханс-Гунар Лилиенваль. Допинг, который он использовал, называется пиво. По его словам, он для успокоения перед стартом выпил две бутылки. В результате количество этанола в его крови превысило допустимое значение, и он потерял бронзовую медаль.

Олимпиада, которая проходила в Мюнхене с 26 августа по 11 сентября 1972 года, вошла не только в историю спорта, но и в историю терроризма. Воспользовавшись тем, что охрана олимпийской деревни осуществлялась чисто формально, члены палестинской организации «Черный сентябрь» похитили, а затем и убили 11 спортсменов из Израиля. Кроме того, группа украинских националистов во главе с сыном Степана Бандеры — Андреем в центре Мюнхена демонстративно сожгла флаг СССР без всяких последствий для себя.

Советским болельщикам Олимпиада запомнилась тем, что на ней советские баскетболисты сумели в последние секунды вырвать победу у американцев, которые с момента появления баскетбола на Олимпийских играх в 1936 году выиграли все 63 матча и были 7-кратными олимпийскими чемпионами. Тут надо учитывать, что нам повезло дважды: после игры сборная США направила жалобу в Международную федерацию баскетбола (FIBA), а там в коллегии из пяти членов трое представляли социалистические страны — Кубу, Венгрию и Румынию. В результате тремя голосами против двух жалоба была отклонена.

Снова два афроамериканских легкоатлета Уэйн Колет и Винсент Матьюс были пожизненно изгнаны из олимпийской сборной США за поднятие руки в черной перчатки во время награждения. Все четыре чернокожих американских атлета были реабилитированы через 30 лет, но это уже не имело для них практического значения.

Олимпиада 1976 года в Монреале запомнилась политическими событиями сильнее, чем спортивными. С нее практически начался массовый бойкот Олимпийских игр. В Монреаль не приехали спортсмены сразу 28 стран, преимущественно африканских. Причиной этого стало их требование к МОК запретить принимать участие в играх команде Новой Зеландии, так как команда по регби этой страны провела матч с командой ЮАР. МОК справедливо отмечал, что регби в программу Олимпийских игр не входит, и НОК Новой Зеландии не может повлиять на регбистов своей страны, но это не помогло. МОК также долго не мог решить, кто представляет на Олимпиаде Китай — КНР или Тайвань. В результате игры бойкотировали обе команды.

Самым крупным спортивным скандалом стало обнаружение в шпаге Бориса Онищенко из Киева скрытой кнопки, с помощью которой он мог зажигать лампочку на приборе, фиксирующем уколы, даже когда его шпага не касалась соперника. Он случайно ее нажал, когда находился в нескольких метрах от соперника. В итоге он пожизненно был изгнан с Олимпийских игр, лишен ордена Трудового Красного Знамени, звания заслуженного мастера спорта и исключен из КПСС. Из-за него сборная СССР по пятиборью потеряла шансы на победу. В десятиборье чемпионом с новым мировым рекордом стал 27-летний американец Брюс Дженнер. Через 38 лет он сменил пол и стал Кейтлин.

Спортсмены СССР и ГДР заняли соответственно первое и второе место. Тем самым был преподнесен своеобразный подарок США к их 200-летию: впервые за всю историю Летних Олимпийских игр их сборная скатилась на третье место и это в Канаде — почти дома.

На Зимних Олимпийских играх в американском Лейк-Плэсиде, которые проходили с 13 по 24 февраля 1980 года, и где иностранных спортсменов вместо олимпийской деревни поселили в тюрьме, команда США снова не смогла подняться выше третьего места. Все это и стало одной из причин бойкота Олимпийских игр того же года в Москве.

Официальным поводом для бойкота стал ввод советских войск в Афганистан. При этом сами американцы вводили свои войска и перед, и во время, и после Олимпиад в десятки стран мира. В Латинской Америке трудно найти страну, куда бы не вторгалась американская армия, причем чаще всего даже без разрешения законного правительства. Тем не менее, к 1980 году на территории США прошли пять Олимпиад без всякого бойкота.

Американцы надеялись, что их поддержит весь мир, и Олимпиада превратится в Спартакиаду социалистических стран, но, даже применив экономический шантаж к бедным странам, самопровозглашенному лидеру мировой демократии удалось добиться более чем скромных результатов: в Москве было всего на 11 стран меньше, чем на предыдущих играх в Монреале. Приехали бы на Олимпиаду и американские спортсмены, но страна, которая гордится своей демократией, официально и абсолютно незаконно объявила, что тогда они будут лишены гражданства США. Но главным был тот факт, что все сильнейшие спортсмены приехали. Это в свою очередь доказывает, что в Москве было установлено 36 мировых рекордов, а в Монреале — 34. Так что не исключено, что если бы не бойкот, то США не смогли бы сохранить за собой и третье место.

Московская олимпиада также вошла в историю, как самая чистая и честная. Даже глава медицинской комиссиии МОК принц Александр де Мерод признал, что было взято 9292 анализа на допинг, и не один из них не дал положительного результата. Этот случай стал беспрецедентным.



Единственный крупный спортивный скандал произошел на соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км. За 500 метров до финиша был снят с соревнований за нарушение правил бегущий первым советский спортсмен Анатолий Соломин. Сенсационным стало то, что снят он был судьей Николаем Смагой, тоже из СССР. На все вопросы судья отвечал, что для него честность важнее всего. Однако расследование Спорткомитета СССР установило, что честностью тут и не пахнет. Николай Смага раньше тренировал команду Украинской ССР, и в случае дисквалификации Анатолия Соломина олимпийским чемпионом становился его воспитанник, бежавший вторым. Сам Николай Смага в этом случае становился заслуженным тренером СССР. После разоблачения он через несколько месяцев умер от инфаркта в возрасте 42 лет.

На следующей Олимпиаде, которая состоялась в Лос-Анджелесе в 1984 году, произошел ответный бойкот — на игры не приехали 14 государств: в основном социалистические страны во главе с СССР. Со спортивной точки зрения, эти игры только подтвердили успехи развития спорта в странах социализма. На этих Олимпийских играх было установлено всего 11 мировых рекордов, что показало, где живут главные мировые рекордсмены. Всего 3 социалистические страны участвовали в соревнованиях и все вошли в десятку сильнейших в командном зачете: Югославия на 9 месте, Китай на 4, а до этого особо не выделявшаяся в спортивном плане Румыния заняла второе место, обойдя весь мир, кроме США. Румыния тоже частично поддержала бойкот Олимпиады и выступила, как сейчас говорят, под нейтральным флагом. США стали победителями после 16-летнего перерыва только благодаря бойкоту.

Это они сами признали, когда на закрытии Олимпийских игр диктор объявил: «Спасибо вам, генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Черненко, за то, что вы завоевали для США больше золотых медалей, чем любой спортсмен за всю историю».

В 1988 году произошло долгожданное событие: доступ до Олимпийских игр в столице Южной Кореи — Сеуле получили все. Спортсмены перестали делиться на любителей и профессионалов, хотя даже дети знали, что в действительности никаких любителей, которые тренируются в свободное от работы время, давно уже нет. В бойкоте этой Олимпиады приняло участие всего 7 стран в знак солидарности с Северной Кореей, которая не прислала своих спортсменов из-за того, что ее южная соседка не поделилась с ней правом на проведение Олимпийских игр.

Политику, которую называют коммерциализацией Олимпийского движения, стал проводить президент МОК Хуан Антонио Самаранч. Как и Анри де Байе-Латур, он с симпатией относился к нацизму, но не к немецкому, а к испанскому. Причем свою симпатию он выражал не только словами, но и делами. Ему было 18 лет, когда он дезертировал из республиканской армии во время гражданской войны и через Францию перебежал на сторону Франко. Он сразу вступил в Испанскую фалангу. Эта была единственная разрешенная партия во франкистской Испании, как НСДАП в гитлеровской Германии. Франсиско Франко проводил насильственную испанизацию национальных меньшинств, ликвидировав автономии и закрыв все их учебные заведения. Президент МОК каталонец, при рождении его звали Жоан Антони Самаран. Он стал Хуаном Антонио Самаранчем и принялся помогать Франко выводить Испанию из международной изоляции через спорт. За достигнутые успехи Франко назначил его в 1966 году главой НОК Испании, и тогда же он стал членом МОК.

Сенсацией на играх в Сеуле стала положительная допинг-проба звезды мирового спорта канадского бегуна Бена Джонсона, который перед этим установил мировой рекорд на стометровке. Золотая медаль перешла к другой звезде — американцу Карлу Льюису. Через несколько лет доктор Вайд Эксум, бывший директор допинг-лаборатории американской сборной заявил, что у Карла Льюса тоже были обнаружены в пробах следы сразу трех запрещенных компонентов, но НОК США решил проблему, и все обошлось без последствий. Почему-то это заявление МОК не заинтересовало, ни одну из трех завоеванных тогда медалей не отобрали, хотя ситуация наблюдалась аналогичная той, что мы видим сегодня.

Хотя СССР исчез в 1991 году, его олимпийская сборная пережила его на год и выступила на Олимпиаде 1992 года в Барселоне под названием «Объединенная команда». В последний раз было завоевано первое место в командном зачете, а американцы благодаря ликвидации ГДР стали вторыми.

Очередная Олимпиада, проходящая в США в 1996 году в Атланте, снова запомнилась плохой организацией, неразберихой в транспортном сообщении, низким уровнем знаний волонтеров и постоянным зависанием информационных систем.

Это признал даже Хуан Антонио Самаранч, когда единственный раз за 21 год своего руководства МОК он не произнес на закрытии Олимпиады традиционную фразу: «Это была лучшая Олимпиада из всех, что проводились до сих пор».

Власти не смогли предотвратить новый террористический акт на играх. В результате взрыва в Олимпийском парке погибло 2 и было ранено 111 человек. Американским властям удалось арестовать своего соотечественника-террориста Эрика Роберта Рудольфа только через семь лет, после того как он совершил еще три террористических акта.

Оргкомитет игр объявил, что талисман для них нарисует компьютер. В результате получилось совсем непонятное существо с олимпийскими кольцами на хвосте, которому дали имя Иззи, и которое оказалось самым непопулярным талисманом за всю историю Олимпийских игр.

На Олимпийских играх 2000 года в австралийском Сиднее МОК продемонстрировал, что правила борьбы с допингом для всех одинаковые, а вот исключения из этих правил для разных стран разные. Согласно принятым правилам, если в течение года в употреблении запрещенных веществ будут замечены три представителя одной страны, то вся национальная команда дисквалифицируется. Однако, когда такое произошло с 3 румынскими тяжелоатлетами, то МОК разрешил заплатить штраф в 50 тысяч долларов, и 4 других румынских тяжелоатлета продолжили борьбу за медали. Когда то же самое произошло со спортсменами из Болгарии, то всю ее команду по тяжелой атлетике прогнали с Олимпиады.

В 2007 году выяснилось, что американская легкоатлетка Мэрион Джонс с 1999 года принимала допинг. В результате она была лишена всех пяти медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сиднее. Однако за сборной США были оставлены золотая и бронзовая медали в эстафетах 4 по 400 и 100 метров, хотя Мэрион Джонс бежала на них.

Зимние Олимпийские игры 2002 года, прошедшие в столице американского штата Юта — Солт-Лейк-Сити вошли в историю олимпийского движения еще до своего открытия. Впервые была доказана массовая коррупция среди членов МОК. Десять из них, получившие подкуп в различной форме за поддержку американского города в качестве столицы Олимпиады, были вынуждены уйти в отставку. То, что Солт-Лейк-Сити впервые в истории стал победителем еще в первом туре голосования наводит на мысль, что возможно коррупционеров в рядах членов МОК было значительно больше.

Случилось на них и еще одно событие, до сих пор невиданное на Олимпийских играх: канадской паре по фигурному катанию Джеми Сале и Давиду Пеллетье вручили вторые золотые медали, и они стали чемпионами вместе с россиянами Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе. Случилось это после того, как французская судья Мари-Рен Ле Гунь заявила, что НОК Франции заставил ее поддержать российских спортсменов в обмен на поддержку российским судьей французских фигуристов Марины Анисиной и Гвендаля Пейзера на соревнованиях танцевальных пар. Тут действия МОК противоречат даже элементарной логике: если француженка говорит правду, то надо лишать золотых медалей и российских и французских фигуристов, а если врет, то за что вторые золотые медали.

Олимпиада в Афинах 2004 года установила рекорд не только по количеству стран-участниц — 201, но и по количеству спортсменов, уличенных в употреблении допинга — 31. На играх иранский дзюдоист, двукратный чемпион мира Араш Миресмаэли отказался бороться со спортсменом из Израиля «в знак солидарности со страданиями народа Палестины» и был пожизненно дисквалифицирован. Власти Ирана выплатили ему премию в 125 тысяч долларов, такую же, как двум иранским олимпийским чемпионом. Во время марафона бывший священник Корнелиус Хоран напал и толкнул в толпу бразильского бегуна Вандерлея де Лима. В результате тот потерял время и смог завоевать только бронзовую медаль. Он попросил разрешить ему повторить забег, но ему отказали. Совсем другой была позиция МОК через 12 лет — тогда в Рио-де-Жанейро спортсменки получили право на вторую попытку, но выступали они за команду США. По иронии судьбы Олимпийский огонь там зажег именно этот бразильский марафонец.

С конца 2007 года начались массовые призывы к бойкоту Олимпийских игр в столице Китая. Поводом стала ликвидация китайскими властями беспорядков в Тибете, поддержка ими диктаторских режимов и нарушения прав человека. На самом деле это была попытка давления на Китай с целью заставить его начать демократические реформы, как 20 лет назад это было в СССР, и с тем же конечным результатом.

За это выступили такие известные сторонники демократии под эгидой США как Барак Обама, Хиллари Клинтон, Николя Саркози, Ангела Меркель, глава Европарламента Ханс Герт Петтеринг, Стивен Спилберг, Ричард Гир и лидеры всех восточноевропейских стран. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун тоже заявил, что, вероятно, не приедет на Олимпийские игры в Пекине. Резолюции о бойкоте были внесены в американский парламент и республиканской, и демократической партиями. По интересному совпадению, весной 2008 года, беспорядки в Тибете вспыхнули с новой силой, предпринимались многочисленные попытки погасить Олимпийский огонь по его дороге в Пекин.

Однако бойкот не состоялся, но не по политическим причинам, а по финансовым. Сейчас любая федерация спорта любой западной страны имеет спонсорский договор с какой-нибудь крупной корпорацией, которую спортсмены обязаны рекламировать. В этих договорах предусмотрены значительные финансовые санкции, если федерации откажутся от участия в соревнованиях, которые инициаторы бойкота компенсировать явно не собирались.

Так что можем быть уверены, что в ближайшее время бойкота Олимпийских игр со стороны западных стран не будет. А раз сами они этого делать не будут, то надо это запретить делать и другим. МОК сразу внес в свой устав положение о том, что в случае бойкота Олимпиады страна теряет право на участие в последующих играх на срок до 8 лет.

Превратив участие в Олимпийских игр из права в обязанность, МОК в очередной раз показал, что все те высокие слова, которые записаны в Олимпийской хартии, для него значения не имеют. Интересно, что первой пострадавшей от новых правил оказалась верная союзница западных стран — Грузия. Ее спортсмены решили было покинуть Олимпиаду в Пекине «в знак протеста против российской агрессии», но потом остались, как было объявлено «по личной просьбе президента Михаила Саакашвили».

На Зимних Олимпийских играх 2010 года в канадском Ванкувере МОК положил начало еще одной традиции — пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Был открыт Прайд-Хаус, целью которого является «распространение ценностей сексуального разнообразия и толерантности, преодоление гомофобии в спорте». При подготовке этой статьи я изучил множество информации об Олимпийских играх, но не разу мне не попался ни один случай гомофобии на них. При этом мало кто знает, что наряду с Олимпийскими и Параолимпийскими играми существуют и Гей-игры, которые тоже проводятся раз в четыре года, начиная с 1982 года. Они прошли уже 9 раз, причем 5 раз в США. Сейчас там проводятся состязания по 35 видам летнего и зимнего спорта, в том числе по таким, как фигурное катание однополых пар и мужское синхронное плаванье. Скоро должна появиться и мужская художественная гимнастика.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне спортсменов дисквалифицировали уже не только за наличие допинга, но и за отсутствие толерантности. Греческая легкоатлетка Параскева Папахристу была отчислена из команды за то, что написала в Твиттере: «При таком количестве африканцев в Греции у москитов Западного Нила всегда будет домашняя еда». Так она отреагировала на новость о том, что из-за вируса Западного Нила в Греции умер один человек и заболели пять. Отправился домой и швейцарский футболист Мишель Морганелла, написавший в Твиттере, коментируя проигрыш Южной Корее: «Хочу измордовать и сжечь этих поганых монголоидов. Сборище даунов!» МОК явно принял на вооружение и цензуру.

Не стала чемпионкой и немецкая спортсменка по академической гребле Надя Дрыгалла, которую попросили покинуть игры из-за того, что стало известно о неонацистских взглядах ее мужа. Борцов за толерантность совсем не смущало то, что действуют они в точности как нацисты на Олимпиаде 1936 года в Берлине.

На матче по женскому футболу между КНДР и Колумбией на табло рядом с фамилиями северокорейских футболисток появился флаг Южной Кореи. Футболистки в знак протеста покинули поле. Через час флаг Северной Кореи появился на табло, а спортсменкам принесли извинения.

НОК Украины направил в МОК официальный протест в связи с тем, что в биографической справке российского спортсмена в графе «место рождения» было указано: Львовская область, Россия.

Впервые в истории современных Олимпийских игр скандал вызвал логотип соревнований. НОК Ирана заявил, что это пазл, из которого складывается слово Zion (Сион по-английски) и пригрозил бойкотом Олимпиады, но свою угрозу не осуществил. На разработку логотипа было потрачено около 650 тысяч долларов.

Первый крупный конфликт между нашей страной и МОК произошел перед открытием Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Международные чиновники от спорта требовали открытия Прайд-Хауса, но в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, а так как на играх присутствуют болельщики всех возрастов, то деятельность Прайд-Хауса стала бы нарушением закона. Вопреки давлению и угрозам, Россия отстояла свою позицию и на играх ценности однополого секса не пропагандировалась, хотя во многих западных странах прошли митинги протеста против этого.

Целый ряд западных СМИ перед открытием сочинской Олимпиады пугал своих слушателей и читателей террористическими актами, которые должны произойти на играх, их поддерживали и государственные деятели. Например, директор Национального центра по борьбе с терроризмом США Мэтью Олсен заявил о существовании ряда конкретных угроз, направленных против зимних Олимпийских игр в Сочи. С таким же предупреждением к своим гражданам обратился и Государственный департамент США. Цель была ясна: уменьшить количество иностранных туристов в Сочи. Сейчас об этом никто не вспоминает.

На следующих Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро все случилось с точностью до наоборот. До их открытия о безопасности никто не беспокоился, а после него игры захлестнула волна криминала: только случаев грабежа и разбоя было зарегистрировано 8, количество краж исчислялось десятками. Кроме того, был забросан камнями автобус с журналистами, и двое из них получили ранения.

Правда был и противоположный процесс: спортсмены были не только жертвами, но и исполнителями преступлений. Четверо американских пловцов, возвращаясь на такси с вечеринки, сломали дверь и мыльницу в туалете на бензоколонке, разбили там же зеркало и выдернули из земли рекламный щит. После этого они решили уехать, не реагируя на требования охраны. Только после того, как охрана достала оружие, они заплатили 70 долларов за ущерб. Спортсмены из США так были уверены в своей исключительности, что после этого поехали в полицию и заявили о том, что их ограбили на бензоколонке. В результате бразильские власти возбудили против Гуннара Бенца и шестикратного олимпийского чемпиона Райана Лохте уголовное дело за ложное сообщение о преступлении, а двое других пловцов успели сбежать в США. Был арестован за сексуальное домогательство и 22-летний марокканский боксер Хасан Саад. Интересно, что приставал он к двум уборщицам одновременно, но им удалось сбежать из его номера.

Организация Олимпийских игр тоже была ниже всякой критики. Во время соревнований байдарочников один из них перевернулся, столкнувшись со всплывшим диваном, бельгийская яхтсменка Эви Ван Акер, случайно хлебнув воды, была госпитализирована с тяжелейшим отравлением — такой была вода в месте состязаний. В бассейне для прыжков в воду и синхронного плавания вода стала зеленой и вонючей из-за плохой очистки. После этого рухнула гигантская телекамера, было ранено 7 человек, а в конце игр забастовало 15 тысяч волонтеров, что поставило игры на грань срыва. Ответственности за выбор Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады никто в МОК не понес.

Зато МОК продемонстрировал новые достижения в области толерантности, и на Олимпийских играх выступила сборная любимцев западных демократий — беженцев. За какие заслуги они получили право прямого участия в играх без участия в отборочных состязаниях, в МОК не объяснили. Первый шаг сделан. Явно скоро появится на Олимпийских играх и сборная сообщества ЛГБТ.

Женский забег на Олимпиаде, без сомнения, войдет в историю спорта. Причем не финал, а квалификационный забег. Тогда американки уронилиэстафетную палочку и не попали в финал. Они считались главными претендентками на золото, а теперь не могли вообще рассчитывать на медали. Но не важно, кто как выступает, а важно, кто судит. Американки заявили, что им помешала передать палочку бразильянка, хотя любой желающий может лично на видео убедиться, что в момент перeдачи и падения палочки возле американок никого близко не было.







К всеобщему изумлению МОК поверил американкам, а не видеодокументам, и разрешил им пробежать еще раз в одиночестве, а сборную Бразилии дисквалифицировали. Таким образом, МОК продемонстрировал что, перефразируя классика, все олимпийцы равны, но американские равнее других.

Абсолютно противоположный принцип применяет МОК к олимпийцам России. Именно с этой Олимпиады началась их дискриминация. Еще в ноябре 2015 года французской полицией был арестован сенегалец Ламин Диак, член МОК и глава Международной Ассоциации легкоатлетических федераций по обвинению в получении взяток в размере 1 миллиона евро за сокрытие факта выявления допинга у 6 российских легкоатлетов. Хотя объективных доказательств получения взятки не было, МОК отстранил не 6, а 117 российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2016 года. Также не попала на соревнования вся параолимпийская команда России — в чем была их вина, не объявлено до сих пор.

А в ноябре 2016 года Ламин Диак был освобожден под залог. Прошло уже больше двух лет с начала этой истории, но до сих пор неизвестно, когда будет суд и будет ли он вообще. Оно и понятно: суду нужны доказательства, а не голословные утверждения.

В январе 2016 года сбежал в США бывший глава Московского антидопингового центра Григорий Родченков. Там он начал рассказывать о том, что была создана система, с помощью которой обманывали Всемирное антидопинговое агентство (WADA). По его словам, на Олимпийских играх в Сочи осуществлялось вскрытие и подмена бутылочек с мочой, и таким образом удавалось скрыть употребление допинга российскими спортсменами. Для проверки этих утверждений МОК создал комиссию Ричарда Макларена. Итогом ее работы стали два доклада. Там есть такая фраза: «Точный метод, используемый сотрудниками ФСБ для открытия бутылочек с пробами во время Сочинских игр, неизвестен».

И эта фраза имеет решающее значение для всей этой истории, она, вопреки бездоказательным рассуждениям на многих страницах, означает, что доказать факт вскрытия самозакрывающихся бутылочек не удалось.

Родченков утверждал, что бутылочки передавались через отверстие в стене антидопинговой лаборатории в Сочи. Однако в ходе проверки было установлено, что никакого отверстия там нет и никогда не было. Так что и это утверждение не соответствует действительности. Также он, как написано в докладе, утверждал, что в лаборатории под видом рабочего фирмы, обслуживающей канализационную систему, работал офицер ФСБ Блохин и одновременно он имел свой офис в здании — как-то это плохо состыковывается.

Пробы поступают в лабораторию зашифрованные 7-цифренным кодом. После взятия пробы спортсмен подписывает протокол, где указан этот код. Родченков утверждал, что наши олимпийцы фотографировали эти протоколы. Правда, непонятно, почему тогда никто из сотрудников WADA не заинтересовался этим.

Даже далекий от симпатий к России английский ВВС написал, что «доказательств схемы подмены проб в докладе комиссии мало». Правильнее было бы написать, что в докладе, наоборот, много доказательств того, что заявления Григория Родченкова не соответствуют действительности.

Родченков также утверждал, что он разработал «невидимый допинг», который состоит из смеси трех запрещенных компонентов, и принимать его нужно вместе с алкоголем. Его, якобы, применяли российские олимпийцы на играх в Лондоне и Сочи. Тогда непонятно, зачем вообще нужна была эта схема с подменой проб, если под рукой есть допинг, который невозможно обнаружить.

Тем не менее, как известно, МОК лишил сборную России 13 медалей на Олимпиаде в Сочи, и в результате она переместилась в командном зачете с первого на четвертое место, отстранил от выступления на Олимпиаде 2018 года ряд спортсменов, а всех остальных российских олимпийцев обязал выступать под нейтральным флагом. На следующих зимних играх команды России не будет, а значит, не будет медиков и массажистов, не будет штаба — так называемого Русского дома.

Сейчас в России активно обсуждают ехать на Олимпиаду или нет. Я бы предложил взглянуть на проблему шире и обсудить, не имеет ли смысл после унижений на двух Олимпиадах приостановить наше членство в Олимпийском движении. По крайней мере, если история повторится в 2020 году. Так как вся история МОК показывает, что честность там, мягко говоря, не на первом месте.

Россия даже по самым скромным подсчетам входит в тройку ведущих спортивных держав мира. Однако в МОК у нас после исключения Александра Жукова всего 3 голоса из 136. При этом он собирается всего один раз в год, а большинство вопросов решает Исполнительный комитет МОК, где из 16 членов нет ни одного представителя России. Также обстоит дело в главном карательном органе МОК — ВАДА: в его руководстве из 38 человек нет никого из России.

Времена, когда без СССР и социалистических стран нельзя было принять ни одно решение в Олимпийском спорте, давно прошли. Тут нас зачистили капитально, и в чью пользу сейчас принимаются решения, очевидно. Доминируют на летних Олимпиадах США в плавании — значит, там разыгрывается 34 комплекта медалей, доминируют они на зимних Олимпиадах в сноуборде — значит, там разыгрываются 10 комплектов медалей. В программу Олимпийских игр постоянно включают виды спорта, где доминируют американские спортсмены. Преимущественно американцы получают терапевтические исключения — право на легальное употребление допинга по состоянию здоровья.

Сейчас огромные деньги приносят эксклюзивные права на ТВ-трансляции Олимпийских игр. Поэтому неудивительно, что МОК отдал такие права на трансляцию в Северной и Южной Америке американской компании NBC до самого 2032 года, а на трансляцию в Европе до 2026 года компании Discovery Communications Inc из той же самой страны. Телевизионные компании, которые хотят показывать Олимпиады в своих странах, должны будут покупать эту возможность у этих компаний из США. Места проведения Олимпийских игр тоже уже распределены на десятилетие вперед, и для нашей страны там места нет. Летние игры пройдут в 2020-28 годах в Токио, Париже и Лос-Анджелесе. Хотелось бы верить, что дискриминация нашей страны временная, и к 2020 году все наладится, но не получается.

Уверен, что пока у нас не будет достойного представительства в МОК и его структурах, примерно как в ООН, проблема не будет решена, а кроме приостановки членства и выплаты взносов у нас нет других средств борьбы за это. Тут, как ни странно, мы можем позаимствовать заокеанский опыт. Показалось США, что их дискриминируют в ЮНЕСКО, и они в 2018 году выходят из этой организации, а взносы туда они не платили с 2011 года. Отказался МОК оплатить дорогу на Олимпиаду хоккеистам НХЛ, и эта организация сразу объявляет о бойкоте зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. А нашей команде запретили выступать под ее государственным флагом, заставляют заплатить 15 миллионов долларов возмещения расходов комиссий, которые реально не представили никаких доказательств, и мы продолжаем надеяться, что на следующих Олимпиадах нас унижать не будут.

Теперь о допинге. Он стал за последние годы своеобразной полуподпольной бизнес-империей. На нем зарабатывают тысячи, если не десятки тысяч людей. Одни получают деньги за то, что его производят, другие за то, что распространяют, третьи за то, что скрывают последствия его употребления, четвертые за то, что его обнаруживают. Все больше людей соглашаются с мнением, что нынешние Олимпийские игры — это борьба не спортсменов, а фармацевтов.

Между тем, проблема допинга может быть решена просто и дешево. Необходимо принять правило: если перед соревнованием у спортсмена обнаруживают любые вещества, которые не имеют животного или растительного происхождения, то его дисквалифицируют. Таким образом, перед играми олимпиец не может принимать даже анальгин или аспирин. Если он, например, простудился, то ему придется выбирать между лечением таблетками и соревнованием. Конечно, это приведет к тому, что не смогут участвовать и некоторые честные спортсмены, которым не повезло заболеть. Однако и сейчас честные спортсмены выбывают из соревнований, когда, например, их сбивает с ног упавший рядом другой спортсмен. В шорт-треке и в шоссейных велогонках такое случается довольно часто.

Если мы приостановим членство в МОК, то на сбереженные от взносов туда деньги имеет смысл провести соревнования, где действует вышеназванное правило. Думаю, что при наличии рекламы интерес к ним у болельщиков будет. Тем более, что соревнования сейчас привлекают борьбой, а не мировыми рекордами, которых уже практически нет и на Олимпийских играх. Так появится деление профессиональных спортсменов на олимпийских и чистых.

У противников бойкота Олимпийских игр главным аргументом является то, что участие в них повышает авторитет страны на международной арене. Но давайте вспомним, например, что была такая страна ГДР, которая была второй спортивной сверхдержавой в мире. В 1984 году она даже смогла стать командным чемпионом Олимпийских игр в Сараево, обыграв СССР и США. Помогло ей это? Где она сейчас?

Кстати, после поглощения ГДР много писали о том, что там была государственная программа применения допинга спортсменами. Однако МОК не отобрал ни одной медали у восточногерманских спортсменов, в то время как сейчас без всяких доказательств отбирает медали, завоеванные нашими спортсменами на Олимпиаде в Сочи и даже в Лондоне. Наверное, МОК не захотел, чтобы большинство этих медалей перешло к русским и предпочел оставить их немцам из объединенной Германии.

Есть и противоположный пример. СССР не был членом МОК с 1917 по 1952 год. Не могу сказать, что за эти годы авторитет страны упал. Тогда было поднято только одно наше знамя, но оно подняло престиж страны во всем мире неизмеримо выше, чем все знамена, поднятые в честь наших побед на всех Олимпиадах. Поднято это знамя было в мае 1945 года над Рейхстагом.