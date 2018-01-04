Сирия: боевики обстреляли центр Дамаска, десятки раненых

Дамаск, 4 января. Боевики открыли огонь из минометов по историческому центру Дамаска. По информации сирийского национального агентства САНА, под обстрел попал квартал в районе Эль-Амара, который находится недалеко от мечети Омейядов в старом городе.

Как стало известно, смертельное ранение получила женщина, еще 22 мирных жителя пострадали в результате падения минометного снаряда, пущенного вооруженными террористическими группировками.

Напомним, накануне сообщалось, что бойцы Сирийской арабской армии отбили атаку террористов в восточном пригороде Дамаска. В ходе нападения террористы подрывали заминированные автомобили.