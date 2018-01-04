Путин прилетел на отдых в Хакасию

Абакан, 4 января. Очевидцы сообщили, что в аэропорту столицы Хакасии сегодня приземлился «борт №1» — самолет специального летного отряда «Россия» с бортовым номером RA-96016 — на котором прибыл президент России Владимир Путин. Предполагается, что глава государства прибыл в Абакан с неофициальным визитом и проведет в Сибири небольшой отпуск в новогодние праздники.

«Президент проведет несколько дней на отдыхе в Хакасии», — сообщил источник ИА «Хакасия».

Ранее в Абакан прибыл самолет с министром обороны Сергеем Шойгу — в Усть-Абаканском районе расположены заимки министра, который является большим любителем охоты. Ранее президент и министр обороны уже неоднократно приезжали в Хакасию поохотиться и, вероятно, в настоящее время находятся на заимке.

Как отмечают СМИ, в аэропорту Абакана был замечен также личный самолет российского промышленного магната Олега Дерипаски, который 2 января отметил юбилей — 50 лет. Источники не исключают, что Дерипаска также мог получить приглашение поохотиться с Путиным и Шойгу.