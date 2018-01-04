Захарова объяснила, зачем Латвия выдворила российских журналистов

Москва, 4 января. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала высылку корреспондентов ВГТРК и «ТВ Центр» из Латвии. По ее словам, российская сторона призывает специализирующиеся на свободе слова неправительственные организации дать адекватную оценку действиям латвийских властей.

Захарова указала на то, что «абсурдные обвинения в «угрозе национальной безопасности»» стали причиной для депортации супружеской пары журналистов.

«Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ», — подчеркнула дипломат.

Как отметила Захарова, соответствующими действиями власти Латвии попирают основополагающими актами ОБСЕ, ООН, Совета Европы, а также грубо нарушают свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения.

Дипломат добавила, что Москва будет добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов.

Ранее в Латвии задержали и выдворили из страны в связи с внесением в «черный список» журналиста российского канала ТВЦ Анатолия Курлаева.