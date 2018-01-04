Кришито не покинет «Зенит» в зимнее окно

Санкт-Петербург, 4 января. По информации Федерального агентства новостей, футбольный клуб «Зенит» категорически против продажи в текущее трансферное окно своего капитана Доменико Кришито.

По словам источника ФАН, в клубе рассчитывают продлить соглашение с итальянским защитником, которое истекает предстоящим летом. Отмечается также, что ценность Кришито для сине-бело-голубых значительно выше двух-трех миллионов евро, о которых написали турецкие СМИ.

31-летний футболист перешел в «Зенит» из «Дженна» летом 2011 года за 15 миллионов евро. За это время он провел 213 матчей в футболке петербуржцев, забил 18 голов и отжал 28 передач.