«Билет в один конец»: МИД припугнул украинцев «опасными» поездками в Россию

Киев, 4 января. Консульская служба МИД Украины предостерегла украинцев от поездок в РФ, заявив, что такая поездка может стать «билетом в один конец».

«Поездки украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано, — написала пресс-служба консульской службы МИД Украины на своей странице в Twitter. — Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять мучения родным?»

Подорож українців до Росії - нерідко квиток в один кінець. Підтверджено і задокументовано. То чи варто ризикувати власною свободою і спричиняти муки рідним?!.. https://t.co/m9LLShviXH pic.twitter.com/DyD9P3njOi — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) January 4, 2018

Свое заявление в МИД снабдили ссылкой на официальное заявление СБУ в связи с задержанием в Москве участника боевых действий в Донбассе Олега Негоды. СБУ в связи с этим также призвало граждан Украины не посещать Россию, заявляя, что «ФСБ ведет охоту на украинцев». Позже стало известно, что Негода был освобожден и возвращен на Украину.

Запись в Twitter вызвала насмешки со стороны украинцев: «Да конечно — будете рассказывать куда ездить?!» Стоит отметить, что для многих украинцев билет в Россию действительно стал «билетом в один конец», поскольку в России им удалось найти работу, создать семью и начать новую жизнь. При этом многие украинцы в РФ пользуются действующей программой упрощенного получения российского гражданства и становятся гражданами России.