Путин провел перестановки в составе Совета безопасности РФ

Москва, 4 января. Президент России Владимир Путин своим указом произвел перестановки в составе Совета безопасности Российской Федерации. Текст президентского указа опубликован сегодня на официальном портале правовой информации России.

«Включить в состав Совета безопасности Российской Федерации в качестве члена этого Совета Гордеева А. В. — полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, — указано в тексте опубликованного на сайте документа. — Исключить из состава Совета Цуканова Н. Н.».

Кроме того, указ излагает наименование должности Александра Беглова — он будет в дальнейшем указываться в качестве полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, введенный в состав Совбеза Алексей Васильевич Гордеев был назначен полпредом президента в ЦФО 25 декабря. В прошлом Гордеев был министром сельского хозяйства России, а по 25 декабря 2017 года занимал должность губернатора Воронежской области.

Исключенный из состава Совбеза Николай Цуканов с 25 декабря выполняет обязанности помощника президента РФ по вопросам местного самоуправления.