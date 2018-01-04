Путин продлил указ о транзите грузов с Украины в Казахстан и Киргизию

Москва, 4 января. Президент России Владимир Путин продлил действие указа о транзите грузов с территории Украины в Казахстан и в Киргизию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин продлил указ «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию РФ».

Теперь его действие заканчивается 30 июня текущего года. Ранее документ считался действительным до 31 декабря прошедшего года.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.