Киевский националист объявил сирийских боевиков союзниками Украины

Киев, 4 января. «Патриарх» украинских националистов, 90-летний Левко Лукьяненко объявил действующие в Сирии террористические бандформирования «союзниками Украины» на основании сообщений о минометном обстреле террористами авиабазы ВКС РФ «Хмеймим». Такое заявление Лукьяненко сделал на пресс-конференции в Киеве.

В своем выступлении Лукьяненко воспроизвел распространенный рядом СМИ фейк об уничтожении на авиабазе «Хмеймим» семи российских боевых самолетов и склада боеприпасов, назвав террористов «наши союзники арабы».

«Я хочу поздравить вас с очень приятной новостью: наши союзники арабы в Сирии обстреляли российскую военную базу, уничтожили там семь самолётов и склад боеприпасов, — заявил престарелый украинский националист, некогда баллотировавшийся на пост президента Украины. — Это очень приятно для Украины, которая вынуждена воевать против «Московской империи».

Напомним, представители российского Минобороны опровергли распространенную рядом СМИ информацию о том, что в результате минометного удара по «Хмеймиму» были уничтожены самолеты ВКС РФ. Между тем факт минометного обстрела в военном ведомстве подтвердили, отметив, что при обстреле получили ранения двое российских военнослужащих. Ни одна из действующих в Сирии террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.