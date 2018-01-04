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«Газпром» отчитался о ходе строительства «Турецкого потока»
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    «Газпром» отчитался о ходе строительства «Турецкого потока»

    15:02  4 Января 2018  /обновлено: 15:04  04 Января 2018
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    «Газпром» отчитался о ходе строительства «Турецкого потока»

    Москва, 4 января. Российская энергетическая корпорация «Газпром» построила более 700 километров газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

    Миллер обратил внимание, что в настоящее время активно продолжается строительство газопровода «Турецкий поток».

    «На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 километров (около 38%) морского участка газопровода», — добавил глава «Газпрома».

    Он также констатировал, что в прошедшем 2017 году целевые рынки «Турецкого потока» продолжили демонстрировать тенденцию повышения спроса на российский газ, передает РИА Новости.

    «Газпром» отчитался о ходе строительства «Турецкого потока»

    Ранее председатель правления российской компании «Газпром» сообщил, что за прошлый год добыча газа была увеличена на 12,4%. Миллер подчеркнул, что 2017 год стал «годом новых экспортных рекордов компании».

    Автор: Катерина Тимошнская
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    #миллер #газпром #турецкий поток #строительство
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