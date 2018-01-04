«Газпром» отчитался о ходе строительства «Турецкого потока»

Москва, 4 января. Российская энергетическая корпорация «Газпром» построила более 700 километров газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Миллер обратил внимание, что в настоящее время активно продолжается строительство газопровода «Турецкий поток».

«На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 километров (около 38%) морского участка газопровода», — добавил глава «Газпрома».

Он также констатировал, что в прошедшем 2017 году целевые рынки «Турецкого потока» продолжили демонстрировать тенденцию повышения спроса на российский газ, передает РИА Новости.

Ранее председатель правления российской компании «Газпром» сообщил, что за прошлый год добыча газа была увеличена на 12,4%. Миллер подчеркнул, что 2017 год стал «годом новых экспортных рекордов компании».