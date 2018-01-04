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Apple назвала дату выхода нового iPhone SE 2018
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    Apple назвала дату выхода нового iPhone SE 2018

    14:48  4 Января 2018  /обновлено: 14:49  04 Января 2018
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    Apple назвала дату выхода нового iPhone SE 2018

    Нью-Йорк, 4 января. Американская корпорация Apple официально объявила о том, что уже в первой половине нового года состоится премьера нового смартфона из серии iPhone SE. Предыдущая модель компактного 4-дюймового смартфона была выпущена на рынки в 2016 году и успела стать одной из самых продаваемых моделей iPhone во многих странах мира.

    Точные технические характеристики нового устройства, которое придет на смену «бюджетной» модели 2016 года, пока что не известны, однако, вероятнее всего, iPhone SE (2018) в основном унаследует «начинку» от вышедшего не так давно, но уже успевшего стать «классикой» iPhone 7 — в том числе четырехядерный процессор Apple A10 Fusion, сканер отпечатков пальцев и соответствующий набор датчиков и сенсоров. При этом обновление iPhone SE может получить кнопку Home, которая отсутствует у новейшего iPhone X.

    Apple назвала дату выхода нового iPhone SE 2018

    Как сообщили источники аналитиков TrendForce, сборка новых iPhone SE (2018) будет осуществляться в Индии. Стоимость нового устройства в России будет составлять 35 — 45 тысяч рублей в зависимости от объема внутренней памяти.

    Автор: Валентин Меликов
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