Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром



Москва, 4 января. Указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром подписал в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин. С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

«Дополнить (указ президента РФ от 8 ноября 2015 года — ред.) словами «регулярных воздушных перевозок в г. Каир, а также пункт второй дополнить словами «за исключением г. Каира», — сказано в документе.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что РФ и Египет подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Первые рейсы в Каир могут отправиться в феврале 2018 года.

20 декабря Минтранс РФ передал проект указа президента о возобновлении авиасообщения между двумя государствами правительству.