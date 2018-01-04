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Сирия новости 4 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, в Алеппо идут бои между САА и ССА
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    Сирия новости 4 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, в Алеппо идут бои между САА и ССА

    16:30  4 Января 2018
    1075

    Сирия новости 4 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, в Алеппо идут бои между САА и ССА

    Сирия, 4 января. ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Джебхат ан-Нусры»1 населенных пунктов Идлиба, в Алеппо зафиксированы перестрелки между САА и ССА, террористы ИГ1 атакуют позиции армии Ирака на границе с Сирией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо, обстреливают боевиков в Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Идлибе.

    «Исламское государство»1: ведет бои с ССА в Даръа, атакует позиции ВС Ирака на границе с Сирией.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с САА на западе Алеппо, противостоит ИГ в Даръа.

    Сирия новости 4 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, в Алеппо идут бои между САА и ССА

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 4 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, в Алеппо идут бои между САА и ССА

    В районе населенного пункта Ар-Рашидия на западе провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@FSAPlatform).

    На севере региона продолжает усиливать свои позиции турецкая армия. В рамках подготовки к операции против Демократических сил Сирии (SDF) в район населенного пункта Азаз переброшен танковый батальон ВС Турции.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 4 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, в Алеппо идут бои между САА и ССА

    Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что, несмотря на беспорядки в Иране, подконтрольные Тегерану группировки не будут выведены из Сирии. Сейчас в провинции Дейр-эз-Зор проиранские военизированные формирования совместно с Сирийской арабской армией (САА) готовятся к операции против оставшихся на западе региона разрозненных группировок террористов.

    Более 250 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор вернулись в свои дома, сообщает в социальной сети Twitter (@PamSpenser) один из местных источников.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 4 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, в Алеппо идут бои между САА и ССА

    На западе провинции Даръа продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и принадлежащей к «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». По информации, опубликованной на странице «свободной армии» в Twitter (@FSAPlatform), боевики ССА отбили нападение ИГИЛовцев на населенный пункт Хит, отбросив террористов на исходные позиции.

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести обстрел опорных пунктов боевиков недалеко от административного центра региона. Напомним, радикальные группировки открыли огонь по городу, нарушив действующее в этой части провинции перемирие.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 4 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, в Алеппо идут бои между САА и ССА

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продвигается в провинции Идлиб. По данным военного источника в сети Telegram (@C_Military1), ожесточенные бои между правительственными войсками и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» отмечаются к северо-востоку от населенного пункта Умм аль-Халяхиль. Ранее сообщалось, что армия САР при поддержке российской авиации освободила от исламистов поселения Мушейрифа, Кулаят Тавайба, Раджм аль-Машайрифа, Умм Сухейридж и Ад-Дурайбия.

    Ирак

    Сирия новости 4 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Идлиба, в Алеппо идут бои между САА и ССА

    Позиции иракской армии на границе с Сирией подверглись массированным нападениям террористов «Исламского государства», передает Al-Masdar News. По данным информационного агентства, исламисты провели несколько атак смертников. Солдаты армии Ирака отбили нападения радикалов, пострадавших среди военнослужащих нет. Напомним, ранее бойцы ополчения «Хашд аш-Шааби» приступили к возведению оборонительных насыпей вдоль сирийско-иракской границы, чтобы предотвратить возможность проникновения на территорию страны членов ИГИЛ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #идлиб #даръа #сса #вс турции
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    Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо
    Сирия итоги за сутки на 4 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, в Харасте продолжаются бои за военную базу
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